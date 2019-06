Dansk realitypar smider bombe

Sarah Tiedt fra dette års 'Paradise Hotel' og Türker Alici, der vandt folkets hjerter i 'Robinson Ekspeditionen', stod i begyndelsen af måneden frem som kærester.

Parret er dog udfordret af, at Sarah Tiedt bor i København og Türker Alici i Aarhus, men det kan snart ændre sig.

Det fortalte Sarah Tiedt, da hun sammen med Sami Hansen besøgte Ekstra Bladets tv-studie.

- Lige nu er det faktisk på tale, om vi burde flytte sammen og finde ud af noget, fordi vi netop bor så langt fra hinanden. Lige nu forsøger jeg at blive rykket til Aarhus hos vores afdeling af Kings & Queens, siger Sarah Tiedt i videoen, som du kan se over artiklen.

Hun tilføjer, at de er ret langt i processen.

- Türker skal faktisk ud og kigge på lejlighed i dag klokken 16.

'Robinson'-darlingen Türker har set på lejlighed til parret. Foto: Linda Johansen

Sami Hansen har dog virkelig, virkelig svært ved at forstå, at hun vil udskifte København med Aarhus.

- Aarhus? Caféer, byliv. Der er alt her. Er der en café i Aarhus, spørger københavneren skeptisk.

- Hvad er vigtigst, at jeg render rundt og laver alt muligt eller en fremtid? Jeg vælger selvfølgelig fremtid. Det er det vigtigste, svarer hun.

