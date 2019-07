Dansk realitypar tager stort skridt

Kærligheden blomstrer mellem realityparret Claes Lanng og Cecilie Harder.

De mødte hinanden i tv-programmet 'Ex on the Beach' i januar og blev kærester umiddelbart efter hjemkomsten til Danmark. I maj led kærligheden dog et knæk, da de gik fra hinanden.

Bruddet holdt heldigvis kun 14 dage, og så var de atter fyr og flamme. For en uge siden blev de 'gift' i Sunny Beach, og nu har det farverige par valgt at flytte sammen hos Claes, der bor lidt uden for Randers.

Det bekræfter de begge over for Ekstra Bladet.

- Claes bor på en stor gård i et DJ-kollektiv sammen med en masse andre, og der flytter jeg ind, siger Cecilie Harder, der netop nu er i Sunny Beach med Claes.

- Vi har snakket om at flytte sammen alene i noget tid, men vi skal spare op til et indskud først. Min lejlighed i Skive er rimelig dyr, så hvis vi skulle spare op, skulle vi flytte sammen, så det har vi gjort, siger Cecilie Harder.

DJ- og gamer-værelse

Hun fortæller, at parret på sigt drømmer om at flytte sammen i noget, der kan mønstre mindst fire værelser, så der er plads til et dj-rum, et gamer-rum og børn i fremtiden. Hun ser det ikke som et stort skridt, at de nu skal flytte sammen efter godt et halvt år som kærester.

- Vi har nærmest boet sammen siden Mauritius (hvor 'Ex on the Beach' blev filmet, red.), så det er bare rart ikke at skulle pakke en taske hele tiden, siger Cecilie Harder.

De får et værelse på anslået 20-25 kvadratmeter og derudover kan de boltre sig på fællesarealerne i kollektivet.

Cecilie arbejder som stripper og tatovør. Claes arbejder som DJ. Foto: Mogens Flindt

Nej tak til børn - for nu

Claes Lanng fortæller, at de ved at flytte sammen sparer en times transport, når de ses.

- Jeg tror, det bliver godt. Hun er rimelig large med, at jeg skal kunne lave musik eller spille Counter-Strike, og generelt er hun bare god til at give mig plads, siger Claes Lanng, der kan se frem til at få ommøbleret.

- Jeg er rimelig large med hensyn til, hvordan mit værelse ser ud, så længe jeg kan få en seng og en lader til computer og telefon. Jeg bruger ikke så meget tid på værelset, og hun kan godt lide at rykke rundt på møblerne afhængigt af humøret. Det skal hun også bare have lov til. Hun har givet op på sin lejlighed, så hun skal også have noget frihed, siger han.

Selv om det går stærkt for det unge realitypar, så venter de lidt med at få børn, fortæller 22-årige Cecilie Harder, der fylder 23 til august.

- Jeg har en regel om, at vi skal være gift, før vi får børn. Rigtig mange går fra hinanden, når de får børn. Hvis man er gift, er det lidt sværere, og så arbejder man måske lidt mere for det. Min drøm er, at jeg gerne vil giftes, før jeg fylder 25 og have børn, før jeg fylder 30, siger hun.