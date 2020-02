Dansk realitypar tager stort skridt

Amanda Mogensen og Nicklaes Olsen fandt hinanden i 'Ex on the Beach', der snart har premiere på tv

1. marts har den fjerde sæson af 'Ex on the Beach' premiere på Kanal 4 og streamingtjenesten Dplay, men allerede nu ligger det fast, at to af deltagerne finder kærligheden.

Amanda Mogensen og Nicklaes Olsen er således blevet kærester efter programmet, der blev filmet i efteråret i Brasilien, og da Ekstra Bladet mødte parret til forpremieren, kunne de fortælle, at de er klar til at tage forholdet endnu et skridt.

- Jeg er jo ved at flytte ind, sagde Amanda Mogensen med et smil.

- Så du flytter til Hedehusene?

- Ja, det gør jeg. Jeg kan jo ikke undvære ham i et døgn.

- Nederen at se sin kæreste 'mose' en anden

Parret har kendt hinanden i godt og vel tre måneder, og for mange vil det være hurtigt at flytte sammen. Men da Amanda og Nicklaes mødte hinanden, var de spærret inde i en villa af et tv-hold, og det gør, at tingene går lidt stærkere.

- Når man har været sammen så mange dage dernede, så bliver det bare naturligt at flytte sammen hurtigt, tror jeg. Vi kan jo ikke undvære hinanden, forklarede Nicklaes Olsen.

- Hvordan er det at bo med Amanda?

- Dejligt. At vågne op til det smukke smil hver dag, det er skøn, smilede han.

Nicklaes og Amanda fandt hinanden i 'Ex on the Beach'. Foto: Linda Johansen

Jeg har ingen grænser

Han er da heller ikke i tvivl om, hvad han faldt for.

- Hendes store, smukke øjne til at starte med og så hendes dejlige personlighed. Hun er skide skøn at være sammen med, og så er hun bare smuk. Skøn pige. Det er hele pakken, lød vurderingen fra Nicklaes, der dog samtidig fortalte, at hun godt kunne være lidt af et rodehoved.

For Amanda Mogensen er det anden gang, hun deltager i programmet. Første gang var i sæson to, hvor hun fandt kærligheden i Mikkel Søndergaard. Denne gang er det anderledes.

- Han er en rigtig mand, og han er flot, høj og ældre. Der er mange egenskaber, sagde hun.

Hvordan de faldt for hinanden, må man vente med at se, til programmet begynder 1. marts.

Hør hvad seerne kan se frem til i årets sæson i videoen over artiklen.

