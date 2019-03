Dansk realitypar: Vi kysser ikke på andre

Julie Melsen og Lenny Pihl er så tæt på at være kærester, som man kan komme - uden at være det

De er ikke kærester, men de opfører sig som kærester.

'Love Island'-vinderen Julie Melsen og 'Paradise Hotel'-vinderen Lenny Pihl troppede mandag aften storsmilende op til forpremieren på den nye sæson af 'Paradise Hotel'.

- Vi er ikke kærester, men vi dater hinanden, og vi dater ikke andre. Vi er eksklusive for hinanden, sagde 22-årige Julie Melsen med et stort smil og fik et anerkendende nik med hovedet fra 33-årige Lenny Pihl.

- Det er jo der, hvor man reelt er kærester, men bare ikke tør sige det højt?

- Ja, det er det lidt, sagde Julie Melsen.

Nej tak til pres

Der er - ifølge Lenny Pihl - en helt særlig årsag til, at de ikke ønsker at kalde sig kærester.

- Hvis man er kærester, så kommer presset. Så kommer der ejerfornemmelser, og pludselig tager hun ens tommelfinger, imens man ligger og sover, så hun kan tjekke ens telefon. Sådan noget. Det skal vi ikke ud i. Vi tager det stille og roligt, lød det fra 'Paradise Hotel'-vinderen.

Det er ikke meget mere end en måned siden, at han slog op med Nadja Hansen, der også deltog i 'Paradise Hotel'. De boede sammen, men han mener ikke, at der er følelser i klemme ved at date en ny pige efter så kort tid.

- Mig og Nadja havde ikke et rigtigt forhold det sidste halve år, så der er ikke noget med, at jeg skal komme mig over nogen. Det er der sgu ikke, sagde Lenny Pihl og henviste til, at også Julie Melsen for få måneder siden gik fra sin kæreste, Oliver Erngart.

- Julie er også stadig smaskforelsket i Oliver, det må jeg bare lære at acceptere. Hun må også gerne kalde mig Oliver, hvis bare jeg får lidt kærlighed engang imellem. Ik, skat?

I baggrunden stod Oliver Erngart med et smil. Han bekræftede over for Ekstra Bladet, at han stadig er single, og i dag blot er gode venner med Julie.

Hvornår Julie Melsen og Lenny Pihl springer ud som officielle kærester, må tiden vise.