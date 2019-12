Dansk realitystjerne afslører: Flyvende til nytår

Julemaden når dårligt at lægge sig, før Philip May drager på tur til Egypten

Forleden kunne Se og Hør afsløre, at realitystjernerne Philip May og Simone Hvenegaard atter engang danner par.

Det bekræfter Philip May nu over for Ekstra Bladet, men han ønsker ikke at uddybe for meget.

- Jeg kan bekræfte, at vi er sammen igen, men mere ønsker jeg ikke at sige. Jeg vil gerne holde det lidt privat denne gang, siger Philip May.

Parret mødte hinanden i tv-programmet 'Paradise Hotel' i 2016 - et program, der blev vist i 2017 og som Simone i øvrigt vandt sammen med Anders Schultz, og derfor har de også besluttet sig for allerede at tage ud at rejse sammen.

Dagen efter juleaften sætter parret sig i en flyver, så de kan fejre nytåret sammen. Hvilket et langt stykke henad vejen kommer til at foregå i en lufthavn.

- Jeg skal til Egypten 25. december, så det bliver et nytår i Egypten. Jeg skal afsted med Simone og Gustav, som er en af mine bedste kammerater, siger Philip May

Bliver Gustav ikke tredjehjul i den forsamling?

- Nej, hvis der er nogen, der bliver tredjehjul, er det Simone, griner han og tilføjer:

- Vi kan godt finde ud af det sammen.

Philip May i sit vanvittige spring ud fra scenen i Imperial under 'Paradise'-premieren i 2017. Det kostede ham et ødelagt knæ, som han stadig døjer med i dag. Foto: Anthon Unger

Helt konkret skal trioen til Sharm El Sheikh, men det bliver ikke den helt store kulturelle oplevelse, når et 'Paradise'-ikon og en 'Paradise'-vinder drager afsted.

- Vi tænkte, at vi skulle prøve noget nyt. Vi skal bo på det vildeste hotel, det er all inklusive, så vi har aftalt, at vi bare bliver på resortet. Vi vil ikke ud - kun måske på en jeeptur i ørkenen. Der er otte poolbarer, så jeg tror heller ikke, at det er ansvarligt at lukke os ud, siger Philip May med et glimt i øjet.

Har I så booket bord på en fin restaurant, eller hvad gør I nytårsaften?

- Vi har ikke tænkt på nytår endnu, men vi skal faktisk hjem nytårsaften d. 1. januar klokken lidt over tre om natten. Så det bliver nytårsaften i en flyver. Vi skal tilbage på arbejde, så det var sådan, vi måtte gøre det, siger han.

Philip May har haft et godt år, hvor han både har deltaget i 'Til middag hos', 'Spindoktorerne' og 'Divaer i Junglen', som han vandt.