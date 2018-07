Dansk realitystjerne anholdt for vold

En dansk realitystjerne er anholdt efter en noget voldsom aften i byen 6. juli, hvor han ifølge anklageren angreb to unge mænd ved Skindergade i Indre København.

De to venner stod på gaden, da en gruppe af mænd kom over til dem for at bede om ild.

Realitystjernen skulle ifølge de to forurettede venner pludseligt være stormet mod de to venner og have tildelt den ene af de to mænd et spark i maven, hvorefter han væltede den anden omkuld.

Efterfølgende tog han angiveligt halsgreb på den ene bagfra, hvilket gjorde, at den forurettede ikke kunne trække vejret.

Han skulle også have sparket den anden mand i hovedet samt tildelt et slag i hovedet, så han væltede omkuld og mistede bevidstheden.

Truede med døden

Men det blev ikke ved volden. Den danske realitystjerne truede ifølge de forurettede også med, at han ville slå dem ihjel.

Han skulle angiveligt have sagt: 'Du skal ikke fucking kigge på mig - jeg slår dig ihjel eller lignende'. Det gjorde ifølge sigtelsen den ene af de to venner rædselsslagen og skabte alvorlig frygt.

Den ene af de to venner filmede overfaldet, og da den anholdte opdagede det, sagde han til manden, at han skulle stoppe og truede ham.

'Hvis du ikke kigger væk, så slår jeg dig ihjel', skulle gerningsmanden have sagt til den forurettede.

Kender intet til overfald

Den anholdte fortalte dog i dag i grundlovsforhøret i dommervagten, at han overhovedet ikke kendte til episoderne eller havde noget kendskab til de forurettede.

Den danske realitystjerne forklarede, at han havde været i byen med nogle venner og overværet en episode, som han slet ikke var involveret i.

Mærker på hals og kindben

De to venner havde dog fysiske mærker efter overfaldet.

Mændene havde henholdsvis en rødlig hævelse ved øjet og et rødligt mærke på halsen samt en hævelse ved øjet og ved kindbenet.

Den anholdte forklarede, at han havde drukket et par drinks, men ikke havde taget stoffer. Anholdelsen af den sigtede bliver opretholdt i tre døgn.