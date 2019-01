Dansk realitystjerne får voldsom bryst-tatovering: Se den her

Det gjorde så ondt, at hun lå og bed i et håndklæde, og derfor måtte hun give op efter tre timer under tatovørens nål

Hvis du har en lav smertetærskel, så undlad at blive tatoveret omkring brystbenet.

Sådan lyder opfordringen fra 'Love Island'-vinderen Julie Melsen, der fredag i sidste uge fik sig en kæmpe tatovering under og mellem sine bryster. Hun gik ind til tatovøren med et smil, der fortsatte, indtil det gik op for hende, hvor ondt det faktisk gjorde.

- Det var den værste smerte i mit liv. Det var så sindssygt. Jeg havde aldrig regnet med, at det ville gøre så ondt, siger 'Love Island'-vinderen til Ekstra Bladet.

Hun erkender, at hun også selv bærer en del af skylden.

- Da jeg kom ind, spurgte han, om jeg skulle have bedøvelse, og der sagde jeg nej. Jeg har jo fået tatoveringer før og troede, jeg var badass, men det skulle vare i seks timer, og jeg nåede lige op på tre timer, inden jeg var nødt til at give op, siger Julie Melsen og fortsætter:

- Jeg gav op, fordi jeg lå og rystede og bed i et håndklæde, fordi det gjorde så ondt. Det var forfærdeligt, men jeg fik også at vide bagefter, at det er det værste sted at blive tatoveret.

Mangler tre timer

Da hun måtte give op halvvejs, er tatoveringen naturligvis ikke færdig. Det bliver den først i februars første dage.

- De tomme rum skal fyldes ud, og der skal gå en lille streg op til brystkassen. Næste gang bliver det med bedøvelse, slår hun fast.

- Nu har du fået en kæmpe tatovering. Er du glad for den?

- Jeg er så glad for den, det er helt vildt. Det er nok den, jeg er allermest glad for. Den er virkelig pæn - især når man har fået lavet sine bryster, så er det ekstra pænt med en underboob, som det hedder. Jeg har længe gerne villet have den, men det er først nu, at jeg har taget mig sammen.

Julie Melsen kan samtidig glæde sig over, at tatoveringen ikke gør indhug i privatøkonomien. Efter 'Love Island' er hun blevet en populær dame på Instagram, hvorfor hun har fået tatoveringen sponsoreret. Og det stopper ikke her.

- Jeg har fået tre nye tider hos samme tatovør, fordi jeg også skal have gang i mit lår. Det stopper ikke her, griner hun.

- Hvor mange tatoveringer skal du have? Skal du være lige så tatoveret som Patrick Brylov eller hvordan?

- Ej, det er lige i overkanten. Jeg kan godt lide små, fine tatoveringer enkelte steder. Nu har jeg på fod, arm, bryst og ben. Jeg kunne godt tænke mig at få hele mit ben tatoveret. Og så stoppe der, siger hun.

Julie Melsen er ikke den eneste, som finder fascination for netop denne type tatovering. Også Fie Maria Krügermejer fra sidste års 'Paradise Hotel' har en lignende tatovering.