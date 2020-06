Dansk realitystjerne i 'Operation X': - Det er jo helt godnat

For Philip May var det hårdt at åbne op om fortiden i 'Operation X' - men det var nødvendigt, mener han

Vi kender ham normalt som den festglade humørspreder, når han har medvirket i programmer som 'Paradise Hotel' og 'Divaer i junglen', men torsdag aften er det en noget mere seriøs Philip May, tv-seerne kommer til at møde.

Her går TV2-programmet 'Operation X' tæt på Forsvaret, og værten Morten Spiegelhauer undersøger blandt andet de store fejl, der er sket, når der er blevet købt våben og ammunition, som ikke har virket ordentligt.

Fejlene har kostet menneskeliv. I 2010 omkom to soldater i en episode, da en granat fra Expal eksploderede utilsigtet under en øvelse på grund af en såkaldt rotordrejning – en fejl på granaten. Det skriver TV2.

- I dag er en hård dag for mig

Episoden er en, der siden den dag har siddet dybt i Philip May. De to dræbte soldater var nemlig hans soldatervenner. Det har han tidligere fortalt om i 'Til middag hos', mens han også ærligt har fortalt om sin sorg til Ekstra Bladet.

Nu åbner han igen op om episoden og de oplevelser og problemer, han selv havde, da han var soldat. Det sker i torsdagens afsnit af 'Operation X', der allerede nu kan ses på TV2 Play.

I programmet undersøger vært Morten Spiegelhauer en række indkøb af ammunition til det danske forsvar. Det viser sig at være en historie om fejl på fejl på fejl. Foto: Sebastian Fernblad/TV2

'Operation X' kan blandt andet afsløre, at Forsvaret i 2017 indgik en ny aftale om indkøb af flere granater fra den spanske producent Expal, selvom der havde været talrige fejl med produkterne siden 2006.

- Det er jo helt godnat, at man ikke bare køber noget, der fungerer, og det er lidt underligt, at man sidder med en tanke om, at det er godt, man er ude af det show, hvis det er sådan, det foregår. Alligevel tænker man også på alle ens kammerater derinde (hos Forsvaret, red.). Vi var pissebange. Den følelse sidder der stadigvæk, for hver gang man puttede en granat i det rør, så havde man en fornemmelse af, at det ville gå galt, siger Philip May blandt andet i afsnittet.

Normalt er Philip May noget af en humørbombe, men sorgen over tabet af to soldaterkammerater har fyldt meget for realitystjernen. Foto: Anthon Unger

'Hårdt, men nødvendigt'

For Philip May er det ikke nemt at tænke på episoden, og det var heller helt let at åbne helt op under optagelserne til 'Operation X'. Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det var selvfølgelig en hård omgang og et rigtig ømt emne. Men det var en nødvendighed, siger realitydeltageren og fortæller, hvorfor han valgte at stå frem:

- Jeg valgte at medvirke, fordi jeg synes, historien skal ud - og hvis jeg havde muligheden for at forebygge, at sådan noget kommer til at ske igen, kunne jeg ikke sige nej.

Morten Spiegelhauer og 'Operation X' finder ud af, at det ikke forholder sig helt, som Forsvaret tidligere har meldt ud. Foto: Sebastian Fernblad / TV2

I løbet af programmet afdækker 'Operation X' en lang række fejl ved de forskellige udstyr, og de graver ned i episoden, hvor Forsvaret i første omgang fastslog, at det formentlig var en fejl af de to soldater, der kostede dem livet.

Sådan forholdt det sig dog ikke - men det er ikke den helt store overraskelse for Philip May,

- Det er en tanke, man altid har gået og haft - om det virkelig kunne have været en personlig fejl. Men jeg er glad for, at der bliver gravet i det, så der forhåbentlig kommer en afslutning på det hele, siger han.

Du kan se alle afsløringerne i 'Operation X' torsdag klokken 20:00 på TV2 eller nu på TV2 Play.