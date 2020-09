Dansk realitystjerne jubler

Asbjørn Nielsen fra 'Ex on the Beach' har grund til at smile stort for tiden

Fans af tv-formatet 'Ex on the Beach' kunne i den seneste sæson stifte bekendtskab med det over to meter høje muskelbundt Asbjørn 'Tyren' Nielsen.

Udover sin fysiske fremtoning markerede 'Tyren' sig ved at være usædvanligt dameglad - selv for en ung mand i starten af 20'erne. Men nu synes jagten forbi. På sin Instagram-konto afslører 'Tyren', at han har mødt en sød kvinde.

Til Ekstra Bladet fortæller Asbjørn Nielsen, at han ikke har fået sig en kæreste, men at det bevæger sig i den retning.

- Det er nok der, vi er på vej hen, vil jeg sige. Vi dater, og vi er låst på den måde, at jeg i hvert fald ikke er sammen med andre, og jeg ved, at hun har det på samme måde, forklarer han.

Han vil endnu ikke afsløre identiteten på sin udkårne.

- Jeg vil helst ikke sige alt for meget, før vi er mere sikre på, hvor det ender. Det må tiden vise, jeg vil gerne holde det tæt til kroppen, indtil der er en 100 procent afklaring og titel på, siger 'Tyren', der dog gerne vil sige så meget, at hun er 20 år gammel.

Asbjørn 'Tyren' Nielsen. Foto: Janus Nielsen

Asbjørn Nielsen har lange forhold i bagagen, men det er ikke nemt for ham at åbne sig. Derfor er det noget særligt for ham, når han møder en, han kan se sig blive kærester med, fortæller han.

- Jeg har det fint med at være på vej ind i et forhold. Når det kommer til knald er jeg knap så kræsen, men når det kommer til kærester, er jeg. Der skal det virkelig være godt. Jeg hader at åbne op, fordi jeg altid ender med at blive såret, siger han og runder af.

- Jeg har en absolut bedre fornemmelse her. Vi har været i hinandens liv længe, vi har faktisk kendt hinanden i omkring et år, jeg synes, det giver mening at gøre det til noget mere seriøst.

En ny sæson af 'Ex on the Beach' er blevet produceret i Danmark. Om Asbjørn 'Tyren' Nielsen atter engang indtager tv-programmet vides ikke, da deltagerne ikke er offentliggjort endnu.

Asbjørn er ikke bleg for at dele ud af sine oplevelser med det modsatte køn. Læs mere om det herunder (+):

Realitystjerner afslører vanvittige sexhistorier