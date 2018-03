Dansk realitystjerne rystet over kidnapningsopkald: 'De krævede løsepenge af min mor'

Gustav Salinas er blevet chikaneret på mange måder, siden han blev kendt i programmet ’Dagens mand’. Men bægeret flød over, da ukendte gerningsmænd ringede til hans mor og fortalte, at de havde kidnappet hendes søn og krævede løsepenge.

- De er nogle forpulede røvhuller. Hvis jeg vidste, hvem det var, havde jeg skåret nosserne af dem, men det må man jo selvfølgelig ikke. Jeg er bare irriteret og vred, siger han til Ekstra Bladet.

Realitystjerne lancerer nyt tv-program: 'Fem fede bøsser'

Gustav Salinas skriver i et opslag på Facebook, at hans mor var på ferie i Chile og blev 'panisk og ude af sig selv', da hun fik opkaldet.

- Hun ringede til mig 10 gange eller sådan noget klokken fire om morgenen. Jeg lå med min kæreste, men telefonen blev ved med at ringe. Så tog jeg den og så var hun helt hysterisk. I starten tænkte jeg, om det kunne være en drøm, men det var jo formiddag i Chile, og min mormor var der også og havde også hørt det, uddyber han.

- Jeg blev simpelthen så ked af det på hendes vegne. Hun er 64 år og ved ikke hvad en prank er. Én ting er, at man kan gøre noget ved mig, men at man ringer til min mor... Hun ved jo ikke, om det er rigtigt eller ikke rigtigt, siger han.

Realitystjernen har intet til overs for den slags pranks, og han har tænkt sig at melde det til politiet.

- Det er helt hjernedødt og helt sygt i hovedet. Det er så fucked up, at jeg næsten ikke troede på det i starten. Hvem fanden kan finde på at gøre sådan noget?, raser han.

Homohadere forfulgte Gustav i vild biljagt

I sit opslag på Facebook skriver Gustav Salinas, at han har oplevet telefonfis, chikane og trusler, men opkaldet til hans mor er første gang, at nogen er gået efter hans familie. Det får ham dog ikke til at overveje at trække sig ud af offentligheden.

- Jeg har aldrig oplevet, at nogen har provokeret min familie. Jeg har valgt at være den som jer er og er en offentligt person, og det er aldrig sket før. Det kom som et chok, og jeg har prøvet at tænke på, hvem der kunne have noget imod mig, slutter han.