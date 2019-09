Dansk realitystjerne tilbageholdt i lufthavn: De troede ikke på mig

Rikke Chili fik sig en uheldig overraskelse, da hun skulle hjem fra Tyrkiet. Hun har fået foretaget så mange indgreb i sit ansigt, at de ikke troede på, at hun var identisk med kvinden i passet

Den kendte realitydeltager Rikke Chili har fået foretaget en stribe indgreb på sin krop for at opnå sit eget skønhedsideal.

Og det var forleden ved at koste hende turen hjem til Danmark fra Tyrkiet, hvor hun havde fået foretaget en 'brazilian butt lift' og en fedtsugning i hagen. Hun opfordrer nu andre, der har fået foretaget indgreb, til at tjekke deres pas.

For det efterhånden 10 år gamle billede i passet lignede ikke længere den person, der stod foran personalet i Istanbul Lufthavn.

- Allerede da jeg kom hen til security, kiggede han helt vildt og spurgte, om det var mig på billedet. Det er jeg vant til, for jeg ligner ikke helt mit billede mere. Men da vi skulle op i flyet, stoppede de mig og sagde, at det ikke kunne lade sig gøre, fordi jeg ikke lignede personen på billedet, fortæller Rikke Chili til Ekstra Bladet.

Reality-babe viser godterne frem: Tak til min kirurg

Hun forsøgte at forklare dem, at hun ofte har været i Tyrkiet, og at de blot kunne tjekke stemplerne i passet, men det hjalp ikke noget.

- Så jeg blev hevet til side, og der kom en mand mere. De tilkaldte politiet, og der blev taget billeder af mig fra alle mulige sider, jeg prøvede desperat at vise dem billeder af de gange, jeg er blevet opereret, så de kunne se, at der er sket noget. Jeg viste også billeder af mig for 15 år siden, men det hjalp heller ikke, siger Rikke Chili, der frygtede at misse flyet.

Skulle sammenligne

Hun havde ualmindelig svært ved at bevise sin egen identitet, og det blev ikke bedre, da hun blev bedt om at skrive sin underskrift, som den fremgik af passet. Den kunne hun slet ikke huske, hvordan så ud, og imens blev der taget flere billeder af hende, som blev sat op i en collage, så de kunne sammenligne med personen i passet.

Her mente de, at personen på billedet ikke havde samme næse og læber, og at ansigtet var tyndere. Øjnene var den også gal med, selv om hun aldrig har ændret på lige dem.

- Noget af det værste er, når de står og diskuterer på et sprog, man ikke forstår, og man ikke aner, om man må komme med flyet. Fordi politiet ikke kunne komme, måtte de stå og sende billederne til dem og foretage opringninger frem og tilbage, inden de til sidst gav mig lov at komme med, siger Rikke Chili.

Rikke Chili forsøgte at vise billeder af sine indgreb for at forklare, hvorfor hendes ansigt havde ændret sig. Blandt andet dette. Foto: Privat

Hele seancen tog omkring 10 minutter, men føltes meget længere, da flyet stod klar til afgang.

- Jeg kan jo godt forstå dem, men det var bare frustrerende, siger hun.

- Hvordan var det at skulle stå og overbevise security om, at du vitterligt var dig selv?

- Det var så dumt, for jeg skulle også vise dem min Instagram-konto, Facebook-konto og et kørekort, som jeg ikke har. Jeg skulle vise dem, at jeg var mig, men problemet var, at på min Instagram hedder jeg Rikke Chili, og mit navn er Rikke Ulstrup Rasmussen. På Facebook hedder jeg Rikke Chili Rasmussen, så det troede de heller ikke på. Hver gang jeg prøvede at overbevise dem, føltes det som at gå 10 skridt tilbage, griner hun.

Nu går det ned: Realitybabes i hed snaver

I problemer før

Rikke Chili er ikke i tvivl om, at det er hendes mange indgreb, der var problemet. For hun ligner ikke længere personen på pasbilledet, og hun sender derfor en opfordring til andre, der har hang til kosmetiske indgreb.

- Hvis du selv kigger på dit pasbillede og tænker 'her er godt nok sket noget', så er det med at få det skiftet. Jeg havde også problemer, da jeg for to år siden skulle ind i USA. Der havde jeg kun fået min næseoperation og filler i læberne, og der var jeg tæt på ikke at måtte komme ind, siger hun og fortsætter.

- Jeg tror ikke, der er mange, der tænker over det, og det gjorde jeg da heller ikke selv, før jeg stod i det, siger Rikke Chili.

Hun har derfor allerede i dag været nede hos Borgerservice for at få sig et nyt pas.

- Det der tør jeg altså ikke igen. Jeg skulle snart have lavet et nyt pas under alle omstændigheder, men jeg tænkte, at det skulle laves nu. Man kan sige, at jeg har fået lavet en del, og jeg er super glad for det, men det har bare sin pris. Og det er et nyt pas, slutter hun af.