Dansk realitystjerne viser ny fyr frem: Vi hygger lidt

Julie Melsen fra 'Love Island' havde blogger Fie Laursens ekskæreste Frederik Valeur under armen til gallapremiere

Kærligheden kommer, og den går.

Da Julie Melsen medvirkede i Danmarks nyeste realityprogram, 'Love Island', i efteråret 2018 på Gran Canaria troppede kærligheden ufortrødent op i form af meddeltageren Oliver.

Få uger efter parret ankom til kulden i Københavns Lufthavn, forduftede den igen, og parret gik hver til sit.

Noget kunne tyde på, at kærligheden har meldt sin genkomst.

Onsdag aften havde Julie Melsen en vis Frederik Valeur under armen til gallapremieren på Thomas Vinterbergs 'Kursk'.

Særligt interesserede kender nok Frederik Valeur som blogger Fie Laursens ekskæreste.

- Vi ser hinanden lidt, og vi hygger lidt. Vi er i første stadie. Vi er her i hvert fald sammen, og vi har det godt, sagde Julie Melsen om sin nye flirt.

Julie havde ekskæresten Oliver fra deres fælles tv-optræden i 'Love Island' med til Reality Awards. Onsdag aften var han skiftet ud.

Julie Melsen var trods offentligheden over selve arrangementet ganske hemmelighedsfuld om sin ledsager.

- Vi holder det lidt privat, men nej, vi er her bare sammen. Vi er ikke kærester eller noget, sagde hun.

Frederik Valuers og Fie Laursens forhold endte rent ud sagt katastrofalt.

Ved bruddet føg det med vilde beskyldninger. Fie Laursen anklagede blandt andet Valeur for at have forgrebet sig på mindreårige i en YouTube-video.

Frederik Valeur politianmeldte Fie Laursen for de ifølge ham falske beskyldninger.