Dansk realityveteran i vild forvandling

Panda, Panda, Panda altså.

Hvis man skal prøve noget nyt, så kan man ligeså godt gå hele vejen. Dét har 'For lækker til love'-stjernen Jeremy 'Panda' Ace tilsyneladende tænkt, inden han dyppede håret i klorin, som optakt til dagens realityfodboldkamp.

Her møder en stribe kendte danske realitystjerner Holbæks U17-hold, og Panda er klar med afbleget hår og blå øjne.

- Jeg tænkte, jeg trænger til lidt forandring. Det med at ligne sig selv hele tiden er for kedeligt. Jeg kan godt lide at være lidt outsider. Det første, du gjorde, det var også at sige 'hva fa'en, du har fået blå øjne'.

- Du ligner jo en fra en fremtidsfilm. Det ser helt vildt ud?

- Det er også meningen. Folk kommer hen og spørger, om det er mine rigtige øjne, og der er faktisk nogle, som tror på det.

Hør ham fortælle hvordan damerne reagerer på det nye hår og den nye øjenfarve i videoen herover. Der kan du også høre, om 'Panda' skal tilbage på skærmen.

Ekstra Bladet er med til kampen, og herunder kan du følge, hvordan det går: