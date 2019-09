Dansk rigmand køber kendt café

Lars Seier Christensen køber Café Dan Turèll af den dømte og fallerede cafékonge Bahram Sari.

Det skriver Lars Seier Christensen på Facebook.

Caféen har været til salg siden august, hvor salgsprisen lød på knap to millioner kroner.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger købte rigmanden den engang ikoniske café for omkring 1,7 millioner kroner.

Med i købet følger således retten til varemærket, leje af lokalerne og eventuelt inventar.

Dødsruten

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Lars Seier Christensen.

På Facebook skriver han, at stedet har haft en stor betydning gennem hans ungdom, hvor den var en del af en såkaldt dødsrute.

'(…) der var især een cafe/bar, der stod centralt i vores byture. Hvor vi næsten altid startede eller vendte tilbage i aftenens løb’.

’Stedet var Café Dan Turèll,' skriver han.

Politianmeldt

Café Dan Turèll har særligt de seneste år fået et dårligt ry.

I sommer blev caféen politianmeldt af Fødevarestyrelsen grundet de ansattes utilstedelige håndtering af fødevarer og manglende viden om basal hygiejne.

Eksempelvis målte optøede hakkebøffer, der maksimalt må være to grader, over seks graders varme.

Desuden var de ansatte udstyret med et termometer, som de ikke kunne finde ud af at aflæse korrekt.

Fordums storhed

Lars Seier Christensen skriver, at han vil føre caféen tilbage til sit tidligere udtryk med mere bar og mindre restaurant.

'Egentligt havde jeg ikke de store tanker om at have en bar/cafe i København, men lige netop Café Dan Turèll kunne jeg ikke stå for.'

'Så derfor besluttede jeg mig til at overtage stedet og forsøge at bringe det tilbage til fordums storhed,' skriver han.

Lars Seier Christensen afslutter sit skriv med at oplyse, at caféen vil være lukket nogle måneder, mens hans kone renoverer stedet.