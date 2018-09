Dansk rigmand opereret igen: Det er et mareridt

Asger Aamund har ikke haft det store overskud til at fokusere på hverken aktiekurser, bestyrelsesposter eller politik den seneste tid.

Den 78-årige erhvervsmand fik lavet nyt knæ tidligere i september og befinder sig i et smertehelvede for tiden.

- Det ved alle, der har været en tur igennem det. De første 30 dage er et mareridt, så man må investere lidt i at få det bedre, og det gør jeg uden at blinke, siger den velbeslåede Aamund.

Han henviser til, at han forsødede tilværelsen en smule i kølvandet på operationen ved at spendere nogle tusinde kroner på et luksuriøst ophold på Kurhotel Skodsborg i Nordsjælland.

En sportsmand

Asger Aamund har tidligere fået lavet en ny hofte, og det venstre knæ er da også allerede udskiftet, men nu kom turen til det højre, efter han begyndte at halte og havde ondt, når han skulle træde på speederen i sin ellers elskede BMW.

- Sådan er det, når man har været sportsmand hele livet og så bliver ældre, så får man slidskader i knæet, forklarer Asger Aamund.

- Min forældres generation fik en sort stok, men nu er den moderne teknologi sådan, at man kan få et nyt knæ, og det er jeg glad for, at jeg har fået, siger Aamund. Foto:

I dag humper Aamund rundt på krykker i domicilet i Hellerup og kommer til det de næste par uger, indtil smerterne fordufter helt.

- I den første tid skal man sørge for dels at holde sig så smertefri, som man kan, sove så meget, man kan, og røre sig og få frisk luft, inden man begynder genoptræningen, forklarer han.

Som et normalt knæ

Asger Aamund, der må siges at være erfaren udi det at få nyt knæ, fortæller, at den kunstige konstruktion af aluminium og plastik føles som et naturligt knæ med tiden.

- Jeg ved fra mit venstre knæ, at det fungerer glimrende, når smerteperioden er forbi, er det som om, at man slet ikke har et kunstigt knæ, forklarer han.

Selvom han måske har midlerne til at springe køen og ventetiden over på et privathospital, besluttede Asger Aamund sig for at benytte sig af det offentlige hospitalsvæsen, og det var han ganske tilfreds med.

- Jeg synes, at det fungerede rigtig godt. Det har et meget dygtigt ortopædisk hold på Hvidovre Hospital. Det var fin service, siger han.