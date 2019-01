Dansk rigmand tiltalt: Kørte trafikofficial ned med vilje

Nordsjællands Politi har rejst tiltale mod rigmanden og hofjægermester Christian Kjær for at have overtrådt straffeloven og færdselsloven.

Den 75-årige rigmand er blandt andet tiltalt for med vilje at have påkørt en trafikofficial, der havde offentlig bemyndigelse.

Han risikerer dermed både at modtage en bøde og en fængselsstraf.

Det skriver B.T., der har fået aktindsigt i anklageskriftet i sagen.

Episoden indtraf 18. august sidste år ved et cykelløb tæt på landejendommen Sandbjerggård syd for Hørsholm, hvor Christian Kjær bor med sin nuværende hustru, Susan Astani.

Her opstod der uenigheder mellem Christian Kjær og nogle officials fra Lyngby Cycle Club i et kryds i Vedbæk, hvor de dirigerede trafikken i forbindelse med cykelløbet Sorgenfriløbet.

Påkørt med lav fart

I kølvandet på uenighederne blev en official påkørt ved en trafikafspærring i T-krydset Gøngehusvej-Elleslettegårdsvej med lav fart, så han ifølge anklageskriftet faldt og pådrog sig et blåt mærke på sit ene knæ.

Til mediet fortæller Christian Kjær, at han er uskyldig, og at det var ham, der blev udsat for vold i forbindelse med episoden.

- Jeg er blevet slået. Men jeg har bare ikke anmeldt det til politiet, fordi de var to mod en. Det var i virkeligheden dem, der har begået vold mod mig, forklarer hofjægermesteren til B.T.

Hofjægermester Christian Kjær og hans hustru Susan Astani fotograferet i forbindelse med mindehøjtideligheden for prins Henrik i Christiansborg Slotskirke. Foto: Jens Dresling

Uskyldig

Over for Ekstra Bladet har Christian Kjær ikke ønsket at forklare, hvordan han ser på sagen. Det har hans hustru, Susan Astani, til gengæld i et interview tilbage i august.

- Jeg kender min mand, og jeg ved, at beskyldningerne er løgn. Sådan ville han aldrig opføre sig, har Susan Astani tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Christian Kjær nægter sig skyldig. Foto: Anthon Unger

Hun afviste samtidig, at hendes mand skulle have kørt ind i en af de frivillige med vilje. I stedet påstod hun, at det var Christian Kjær, der blev udsat for vold.

- Det passer ikke. Han satte sig selv på bilen. Nej, det var Christian, der var udsat for vold, mens han sad i bilen. Manden slog ham to gange i hovedet med den stav, han havde i hånden, lød det fra Susan Astani.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nordsjællands Politi og Christian Kjær i forbindelse med sagen, men det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt.