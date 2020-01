Dansk rock-legende frifundet: Smækker røret på

Gasolin'-legenden Franz Beckerlee blev dømt i byretten for at have brudt færdselsloven, men i landsretten så man anderledes på tingene.

Østre Landsret oplyser torsdag til Ekstra Bladet, at ankesagen er endt med en frifindelse.

Derfor er der grund til smil for det 77-årige rock-ikon, der i marts sidste år blev idømt en betinget frakendelse af kørekortet i tre år.

Det skete som kulmination på en episode fra 9. august 2018, hvor Beckerlee kørte frem for rødt lys og benyttede en vejbane beregnet til bilister, der skal køre ligeud, til at svinge til højre.

Beckerlee havde i forvejen to klip i kørekortet, hvilket med den tredje betød den betingede frakendelse.

- Thi kendes for ret. Franz Beckerlee straffes med en bøde på 3500 kroner. Retten til at føre motorkøretøj, hvortil der kræves kørekort - bortset fra lille knallert - frakendes tiltalte. Frakendelsen er betinget på vilkår at tiltalte i tre år fra endelig dom ikke fører motordrevet køretøj under sådanne omstændigheder, at førerretten skal frakendes. Tiltalte skal betale sagens omkostninger, lød beskeden fra Københavns Byret.

Gasolin' fra venstre: Søren Berlev, Franz Beckerlee, afdøde Kim Larsen og Wili Jønsson. Foto: Thomas Sjørup

Frifundet

Franz Beckerlee gjorde det ikke lettere for sig selv, da han fandt ud af, at en forsvarer ikke var gratis, hvorfor han valgte at forsvare sig selv.

- Jeg fandt jo ud af, at det koster 3000 kroner, og da jeg ikke forventer at vinde den her sag, så synes jeg ikke, der er nogen grund til at bruge penge på det, sagde Franz Beckerlee i byretten.

Selvom han ikke havde en forsvarer med sig, kæmpede Franz en brav kamp for at overbevise retten om sin uskyld.

Blandt andet fremviste han på sin medbragte Macbook-computer en video af krydset, hvor de to seneste overtrædelser af færdselsloven har fundet sted.

Videoen overbeviste dog ikke byretsdommer Knud Erik Schmidt om, at Beckerlee skulle frikendes. Han konstaterede i stedet, at Beckerlee tolker færdselsreglerne på en anden måde end retten.

- Du har en meget fri fortolkning af, hvordan færdselsreglerne er, lød det fra dommeren.

Da Ekstra Bladet fanger Franz Beckerlee over telefonen for en kommentar til frifindelsen, er han ikke videre meddelsom.

- Franz, jeg kan forstå, at du er blevet frifundet?

- Ja, men jeg har ikke lyst til at snakke med Ekstra Bladet. I'm sorry, sagde han og smækkede på.