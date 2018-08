Dansk sanger efter alvorlig skade: Lever med voldsomme smerter

I sidste uge blev det afsløret, at den danske sangerinde Oh Land - med det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius - sammen med Thomas Blachman og Ankerstjerne skal udgøre dommerpanelet, når 'X Factor' for første gang ruller over skærmen på TV2 til efteråret.

Men alt er langt fra fryd og gammen for den succesfulde, danske sangerinde.

Til dagligt kæmper hun nemlig med voldsomme smerter, efter hun som barn fik en alvorlig rygskade. Af samme grund måtte hun stoppe sin karriere som balletdanser.

Det fortæller hun til Her & Nu.

- Jeg lever med kroniske smerter, og det er hårdt. Jeg kan ikke engang løbe en tur, så jeg kan ikke det samme som andre på min alder. Jeg tager ikke smertestillende præparater længere. Det droppede jeg, da jeg blev gravid. Det kræver meget viljestyrke at insistere på, at smerterne ikke skal fylde i mit liv. Jeg har kun modtaget behandlinger på hospitalet, og kun hvis det gør virkelig ondt tager jeg noget smertestillende, fortæller Oh Land til ugebladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Oh Land bliver ny dommer på 'X Factor'. Foto: : Tariq Mikkel Khan

Ekstra Bladet mødte Oh Land til pressmøde på 'X Factor' 8. august i København. Her fortalte hun blandt andet, at hun ser frem til at kaste sig over opgaven som 'X Factor'-dommer.

- Det bliver spændende at arbejde med voksne og se, hvad de kan, fortalte Oh Land, der tidligere også har været dommer på 'Voice Junior' på TV2.

- Det bliver helt klart spændende og nervepirrende at være med i et program, der har en så lang historie, og som folk føler stærkt omkring. Men det gør det også mere spændende, for så er der mere på spil, fortalte hun til Ekstra Bladet.

Oh Land da hun var gravid med sønnen Svend. Foto: Mogens Flindt

Til pressemødet fortalte Oh Land også, at hun vil forsøge at gå sine egne veje som dommer i 'X Factor'.

- Jeg vil være mig selv, som jeg gør i alt, jeg gør. For mig handler det om at være nærværende og give mig selv 100 procent og ikke tænke for meget over, hvad andre tænker, sagde hun og fortsatte.

- Jeg holder fast i mig selv. Der er ingen, der siger, at man skal være enige eller give folk ret. Hvis jeg synes noget, så vil jeg stå inde for det og holde fast i det.

Er single

Den 36-årige sanger flyttede for halvandet år siden tilbage til København, efter hun havde tilbragt nogle år i New York. Her blev hun mor til sønnen Svend, som hun fik med sin daværende mand, kunstneren Eske Kath.

De to er dog i dag ikke længere sammen.

- Man går ikke igennem en skilsmisse uden ar på sjælen. Vi kommer dog så godt ud af det med hinanden, at vi alle tre ofte ses, fortæller hun til Her & Nu.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Oh Land gennem hendes mangagement, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.