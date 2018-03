Dansk sanger får tatoveret kæmpehit på sin krop

Sangen 'Sydpå' er den mest streamede sang i Danmark netop nu, og det er blevet markeret på Bros krop. Se videoen her

- Baby, jeg vil med dig sydpå.

Sådan synger den danske hitmager Bro i sit nyeste udspil 'Sydpå', der også er temasang til årets 'Paradise Hotel'.

Sangen er blevet et kæmpe hit herhjemme, hvor den topper Spotifys liste over de mest spillede numre netop nu. På få uger er sangen blevet spillet to millioner gange på streamingtjenesten.

Sangeren Bro. Foto: Janus Nielsen

'Sydpå' er skrevet af Basim og har allerede fået en særlig plads i sangerens hjerte.

- Den er på førstepladsen i hele Danmark. Det går sindssygt godt, jeg er sindssygt stolt af mig selv, fortæller Bro, der egentlig hedder Kevin Andreasen, i videoen, som du kan se over artiklen.

Her kan du også se, hvordan Bro har valgt at forevige 'Sydpå' på sin krop.

Bro gæstede Ekstra Bladet til en snak om sin gæsteoptræden i 'Paradise Hotel', og det gjorde han i selskab med Katrine Hoffmann, som er deltager i årets program.

Se hele deres besøg herunder: