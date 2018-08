Dansk sanger skilt efter 38 år: Glad for at være single

Kirsten Siggaard har det godt, efter hun for nylig meddelte, at hun var blevet skilt efter 38 års ægteskab

I starten af året meddelte sangerinden Kirsten Siggaard, at hun og hendes mand, Jørgen, havde valgt at blive skilt efter 38 år som ægtefolk.

Men selvom skilsmissen har været hård, så nyder Kirsten Siggard, der mest er kendt for sin succes i Dansk Melodi Grand Prix, at være single.

Det fortæller hun i et stort interview med Billed-Bladet.

- Det er ikke kedeligt at være single. Det er faktisk, som det plejer at være. Jeg har altid haft et behov for at være selv i perioder, siger den 63-årige sanger.

Stadig gode venner

Beslutningen om skilsmissen blev allerede taget tilbage i 2015, hvor Kirsten Siggaard og manden Jørgen valgte at flytte hver for sig.

Men Kirsten Siggaard nyder alenetiden.

- Min familie siger, at jeg er lidt kuk, men sådan har det altså været, helt fra jeg var barn. Dengang kunne jeg sagtens være tre-fire uger på ferie hos min onkel i Sønderjylland uden at længes hjem, ligesom jeg også rejste rundt i USA uden at have hjemve. Jeg har det bare godt med at være mig selv og keder mig aldrig, siger hun.

I interviewet fortæller hun desuden, at hun nu bor i sit sommerhus og samtidig har fået en lille lejlighed i København, mens hendes eksmand har købt det hus, de tidligere boede i sammen.

Kirsten Siggaard har tidligere deltaget i 'Vild med dans', hvor hun dansede med Thomas Evers Poulsen. Foto: Stine Tidsvilde

Lære sig selv at kende

Til Ekstra Bladet fortalte Kirsten Siggaard tidligere på året, at skilsmissen var foregået i fred og fordragelighed.

- Vi er stadig rigtig gode venner og har holdt jul og nytår sammen. Vi er begge bankuddannet, så økonomien var heller ikke problematisk at få skilt ad, sagde Kirsten Siggaard dengang.

Her fortalte hun også, at hun ikke umiddelbart er på udkig efter en anden mand.

- Jeg har det rigtigt fint med mit eget selskab, og nu har vi kendt hinanden i 40 år, og jeg har pludselig behov for at lære mig selv at kende igen. På en eller anden måde er det sundt og spændende, lød det fra sangerinden.

Det nu tidligere ægtepar har to voksne sønner sammen.

Kirsten Siggaard er lige nu aktuel i Sommerlyst i Korsør, hvor hun giver den gas som revy-diva.

