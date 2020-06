Dansk sanger smidt på porten: Nu undskylder Illums Bolighus

Den danske sanger Lord Siva, der også går under navnet Brian Siva, gik forleden til tasterne på sine sociale medier.

Her fortalte han om en trist oplevelse, han havde haft i Illums Bolighus i København, hvor han angiveligt og uden videre grund blev smidt ud af deres sikkerhedsfolk, imens han søgte efter ting til sit badeværelse.

'Da vi går derind, begynder deres Security-vagt at gå efter os rundt i butikken, og min ven spørger, hvorfor han bliver ved med gå efter os. Han siger ud af det blå, vi skal gå ud. Jeg prøver at berolige situationen ved at sige det cool, og vi bare skal købe nogle ting, også går vi igen men Security-vagten vil ikke have, vi er i butikken mere, og vi bliver bedt om at gå', skriver Brian Siva i et offentligt opslag på Facebook.

Her fortæller han, at han egentlig ikke tænkte mere over sagen, indtil han lørdag besøgte stedet igen.

'Jeg tænker ikke videre over det indtil idag, hvor jeg tog derind igen og fik købt de ting, jeg skulle have. Security-vagten ser mig på vej ud af butikken og siger “hvad fanden laver du er her, du er ikke velkommen i denne butik mere” jeg ber om jeg kan snakke med hans overordnet, så vi kan få løst denne misforståelse og hans chef henrik ypkendanz (chefen for Illum bolighus) kommer ned og siger, han har et dejligt personale, og de gør deres arbejde rigtigt godt. Føler mig totalt magtesløs og uretfærdigt behandlet', skriver Brian Siva i opslaget.

Ekstra Bladet har gennem de senere dage flere gange forgæves forsøgt at få en kommentar fra såvel Brian Siva som Illums Bolighus uden held.

Lord Siva danner privat par med Ulrikke Toft Simonsen, der er datter af Renée Toft Simonsen. Foto: Anthon Unger

Det har derfor ikke været muligt at høre det hæderkronede bolighus' udlægning af forløbet. Men i et opslag på virksomhedens Facebook-side har man nu valgt at beklage på over for sangeren.

'På baggrund af lørdagens opslag fra Brian Siva på de sociale medier vedrørende Brians oplevelse i Illums Bolighus, vil Illums Bolighus officielt beklage hændelsesforløbet', lyder det i opslaget.

Her lyder det, at man har taget lørdagens hændelse til efterretning, og man lover at tage de nødvendige foranstaltninger, så lignende episoder ikke gentager sig i fremtiden.

'Vi tager henvendelsen meget seriøst, hvorfor Brian Siva lørdag eftermiddag modtog en personlig skriftlig undskyldning. Vi har yderligere offentliggjort samme undskyldning på hans opslag', lyder det.

Direktør for Illums Bolighus, Henrik Ypkendanz, har som nævnt ikke reageret på Ekstra Bladets henvendelser, men i opslaget understreges det, at bolighuset er åbent for alle.

'Alle kunder har altid været velkomne i Illums Bolighus, og alle kunder er fortsat velkomne i Illums Bolighus', lyder det.