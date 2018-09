Dansk sanger tjener guld fra 'graven'

Man kender ham bedst med kæmpe solbriller iklædt guld fra top til tå og med en så flabet attitude, at de fleste rockstjerner ikke kan nå ham til sokkeholderne.

Nu er 'Gulddreng' transformeret til en ung mand i cremefarvet skjorte og med en så folkelig personlighed, at han nærmest er blevet enhver svigermors drøm.

Sangeren Malte Ebert lagde tidligere på året sin populære karakter 'Gulddreng' i graven med en stor afskedskoncert i Royal Arena, og dermed skulle man tro, at den 24-årige sanger måtte vinke farvel til en stor portion penge.

Men det afviser Malte Ebert, da Ekstra Bladet fangede ham på den røde løber til 'The Voice 18' i Tivoli, hvor han optrådte med sine nye sange. Der ruller nemlig stadig masser af guld og kontanter ind på kontoen fra de glade 'Gulddreng'-dage.

- Der er jo stadig royalties, der ryger ind fra 'Gulddreng' Jeg klager ikke, lyder det fra Malte Ebert.

Sådan ser Malte Ebert ud, da han dukkede op til 'The Voice 18'' i Tivoli. Foto: Mogens Flindt

Malte tjener stadig penge på 'Gulddreng, men den ellers normalt kække person er ikke så vild med at svare på, hvor meget han er gået ned i løn.

- Det er ikke så galt. Nu snakker jeg ikke om penge Jeg er ikke typen, der taler om penge. Ham har vi lagt i graven, fortæller den tidligere 'Gulddreng'.

'Gulddreng' optådte hos kronprinsen

Det gik stærkt for 'Gulddreng', da han tilbage i 2016 udgav sin første single 'Model', der siden er blevet afspillet over 20 millioner gange på streamningstjenesten Spotify.

Selvom Malte Ebert i dag optræder under sit borgerlige navn med nye engelsksprogede sange, så er sangeren ikke for fin til at tage ud og optræde som 'Gulddreng, hvis publikumet er fint nok.

I forbindelse med kronprins Frederiks private fødselsdagsarrangement på Fredensborg Slot var Malte dukket op for at optræde som 'Gulddreng'.

- Jeg tror de fleste der har lagt sig selv i graven vil genopstå, hvis kronprinsen ringede til dem, fortæller Malte Ebert.

Og hvis du skulle overveje at booke Malte Ebert til at optræde som 'Gulddreng', så er det muligt. Hvis du selvfølgelig har penge nok på kontoen.

- Alle har en pris, afslutter den tidligere 'Gulddreng'.

Malte Ebert har udgivet to sange på engelsk, men de har ikke nået samme succes, som da sangeren optrådte som 'Gulddreng'.

