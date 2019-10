Dansk sangerinde afviser rygter om splid

Torsdag aften løb prisfesten Danish Music Awards af stablen i K.B. Hallen i København. Med til showet var nogle af de største navne på den danske musikscene.

En af dem var Lis Sørensen, som modtog den prestigefyldte 'Ærespris'. Prisen blev overrakt af kollegerne Sanne Salomonsen og Anne Linnet, som sangerinden gennem 2019 har turneret med.

Det er dog slut nu.

- Vi har et enkelt job tilbage i Royal Arena på lørdag. Men vi skal ikke lave mere musik. Nu har vi haft et halvt år sammen, og det har været et fantastisk halvt år, som vi har nydt alle tre, siger Lis Sørensen til Ekstra Bladet.

Se også: Færdige: Anne Sanne Lis snød i Tivoli



Ingen splid

Flere medier har spekuleret i, om der var blusset uvenskab op mellem trioens øvrige to medlemmer Sanne Salomonsen og Anne Linnet. Det skete, efter folkene bag 'Sanne - The Musical' blev bedt om at fjerne nogle af Anne Linnets sange fra musicalen.

Ifølge Lis Sørensen er der dog ikke hold i rygterne om uvenskab.

- Vi er united, os tre. Og alt det, pressen har skrevet om os, er ikke noget, jeg har bemærket. Så jeg vil ikke tro, at det er noget, der eksisterer i vores verden.

Rygterne er gået om uvenskab mellem Anne Linnet og Sanne Salomonsen. Foto: Per Lange

Lis Sørensen understreger, at de mange skriverier ikke har påvirket trioen.

- Vi har overhovedet ikke talt om det. Vi er så vant til at være i vores egen enhed, når vi går på scenen og skal præstere. Vi er nødt til at have hinanden, og det har vi haft til hver eneste koncert. Det er så dejligt at kunne sige det 'from my heart'.

Lis Sørensen fortæller samtidig, at hun er taknemmelig for de oplevelser, gruppen har fået sammen:

- Vi er rigtig glade for, at vi gjorde det, og at vi fik den her rejse på det tidspunkt i vores karriere.