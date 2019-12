Dansk sangerinde efter slem sygdom: Sådan går det nu

I slutningen af november fortalte den danske sangerinde og radiovært Karen Rosenberg, at hun var blevet ramt af infektionssygdommen Borrelia, der opstår ved flåtbid.

'Nu er jeg på lang pencillinkur og fik i fredags foretaget en lumbalpunktur, hvor der tages noget af rygmarvsvæsken ud for at se om Borreliaen har udviklet sig til også at være neurologisk', skrev hun Instagram, hvor hun også fortalte, at hun havde en meget ubehagelig hovedpine, men at de første prøvetal heldigvis havde set fine ud.

I et par uger har Karen ventet spændt på de næste prøvetal, der nu endelig er kommet. Det fortæller hun på sin Instagram-profil.

'En lille update på den sidste af slagsen. Først og fremmest 1000 tak for alle de fine beskeder, jeg har fået af så mange af jer. Heldigvis har den prøve, som jeg fik taget for to uger siden, af spinalvæsken vist, at Borraliaen IKKE er neurologisk. Kæmpe hurra, lyder det fra Karen på det sociale medie, hvor hun fortsætter:

'Til gengæld har jeg haft latterligt ondt i hovedet siden testen blev lavet og har nærmest ikke kunnet være lodret siden. Det kulminerede i går med, at jeg fik et såkaldt blodplaster på Hvidovre Hospital. Det har hjulpet lidt, og det er virkeligt rart, selvom jeg stadig er ret ør i hovedet og har gele i benene'.

'Men nu forsøger jeg i dag for første gang i tre uger at være lodret mere end ti minutter og være lidt social og tage hen for at ønske mine veninder glædelig jul. Håber, I alle har en dejlig julelørdag', afslutter hun opslaget.

Karen Rosenberg, der nok bedst er kendt blot som Karen, slog igennem i 2000 med r'n'b-albummet 'En til en'. Siden har hun udgivet yderligere to albums. I 2014 debuterede hun som skuespiller, da hun fik hovedrollen i Jonas Elmer-filmen 'Et andet liv'. I dag arbejder hun som vært på P8 Jazz.

Borrelia-infektion Infektion med Borrelia kan give forskellige symptomer. Den tidlige infektion, første stadie, viser sig inden for uger efter smitte med et karakteristisk rødt velafgrænset hududslæt omkring bidstedet, der spreder sig (erythema migrans). I andet stadie kan infektionen sprede sig fra bidstedet til andre organer, som fx hjernen (neuroborreliose). Symptomerne på neuroborreliose viser sig typisk som hovedpine og nakke/rygstivhed og udstrålende nervesmerter eller muskellammelser, typisk i ansigtet. Borrelia-infektion overføres kun med flåtbid og smitter ikke mellem mennesker. Kilde: Statens Serum Institut

