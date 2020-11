Dansk sangerinde er blevet gift: Jeg er meget lykkelig

Lørdagen har været helt speciel for Julie Rugaard, der under kunstnernavnet Blå Øjne storhittede med singlen 'Romeo' i slutningen af 90'erne.

Den 42-årige sangerinde sagde her ja til sit livs kærlighed og blev gift med sin kæreste, Mads Juul.

'Størst af alt ...' skriver sangerinden på Facebook, hvor hun har delt en række billeder fra den store dag.

Julie var Danmarks store 90'er-stjerne: Det gjorde mig syg

I en SMS til Ekstra Bladet bekræfter Julie Rugaard brylluppet, men på nuværende tidspunkt har hun ikke tid til at fortælle mere om det hele.

'Men jeg er meget lykkelig,' lyder det fra den nygifte kvinde.

Julie Rugaard har været sammen med Mads i over fem år, og parret har sammen en datter, mens Julie også har en datter fra et tidligere forhold. 90'er-stjernen fortalte i april 2018, at kæresten havde været på knæ for hende, og at der ventede et bryllup i fremtiden.

- Han friede til mig på den fineste måde, hvor vores fælles datter Bjørk også var med. Jeg græd som pisket. Det var ikke ligesom, man ser på de sociale medier med Eiffeltårnet i baggrunden eller sådan noget, sagde hun om frieriet.

Dansk sangerinde udelukket fra Facebook: Det er latterligt

Nu er forlovelsen langt om længe blevet udskiftet med et bryllup, og Julie og Mads kan nu kalde sig mand og kone.

Julie Rugaard har i dag forladt musikbranchen og arbejder i stedet som redaktør hos Nordisk Film TV. I de senere år har det dog været muligt at opleve hende på scenen igen til Vi elsker 90'erne-koncerter.