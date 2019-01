Dansk sangerinde er blevet single

Cut'n'Move-sangerinden Zindy Laursen har et vigtigt nytårsforsæt: Hun vil finde kærligheden.

- Jeg vil gerne have en kæreste. Jeg leder, og jeg tror på, der findes noget godt til mig, forklarede den 47-årige sangerinde til Billed-Bladet.

Hun ved også, hvad hun leder efter.

- Jeg kan godt li' en god, dansk viking. Altså gerne lyshåret. Men at han er en god mand, er det vigtigste, slår hun fast.

Zindy Laursen til Vi elsker 90'erne i Rødovre. Foto: Jonas Olufson

Ville have børn

I sommer fortalte Zindy Laursen ellers til Ekstra Bladet, at hun og ekskæresten gennem to år forsøgte at få børn.

- Det går rigtig godt med os, og ja, hvad kan jeg sige, vi øver os rigtig meget, du ved, hvad man siger: 'Practice makes perfect', fortalte hun med et grin.

Hun har ikke ønsket at afsløre, hvem kæresten var. Blot at han som hun selv arbejder i musikbranchen.

Men det er altså slut nu, bekræfter hun i en mail til Ekstra Bladet.

'Det er rigtigt, at jeg er single nu. Jeg havde de allerbedste forhåbninger for kærligheden med min ekskæreste, men det gik desværre ikke. Jeg ønsker ikke at være i et forhold, hvor man ikke får den respekt man fortjener', understreger hun.

Zindy Laursen er dog allerede kommet sig over bruddet.

'Jeg dater igen og tror stadig på kærlighed og vil stadig hjertens gerne stifte familie. Jeg har ikke opgivet håbet endnu'.

Sammen med Thera Hoeymans storhittede Zindy Laursen med Cut'n'Move. Foto: Kim Agersten

Ved at det kan blive svært

Som 47-årig ved Zindy Laursen godt, at det kan være vanskeligt at opnå drømmen om at få egne børn.

- Jeg er ikke naiv. Jeg ved godt, at det kan være en udfordring for mig, og jeg tror ikke, at det kommer med det samme, fortalte hun til Ekstra Bladet tidligere på året, men glædede sig over, at der findes mange alternative muligheder, som hun dog på daværende tidspunkt ikke havde forsøgt sig med.

