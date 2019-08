Dansk sangerinde: Folk troede jeg var færdig

Sangerinden Caroline Henderson har både sunget i popgruppe, indtaget alverdens scener som jazzsangerinde og spillet med i film og tv-serier.

Men hun har måttet bryde både barrierer og fordomme for at nå så langt.

Efter at have haft stor succes med popgruppen Ray-Dee-Ohh var det naturligt for hende at udforske nye territorier, men det blev ikke vel modtaget alle steder.

- Jeg kastede mig ud i en solokarriere og har lavet enormt meget teater, men hver gang jeg har lavet noget nyt, som for eksempel at skrive eller producere, så får jeg spørgsmålet "Gud, kan du det?" Eller "Hvorfor skal du nu det, er du ikke bare sangerinde?", siger Caroline Henderson.

- Bagefter er det gået op for mig, at folk har tænkt, at 'det var nok det'. At jeg var færdig, siger Caroline Henderson.

Også omkring sit privatliv, hvor hun er mor til tre drenge, har hun oplevet holdninger og fordomme, der er kommet bag på hende.

- Gennem hele mit liv er jeg blevet stillet spørgsmålet om, hvad jeg gør med mine børn, og hvordan jeg kan klare det. Hvordan jeg får det hele til at gå op. Og det ved jeg, at mine mandlige kolleger aldrig bliver spurgt om, siger Caroline Henderson.

Hylder danske sangerinder

Lørdag går hun på scenen i Glassalen i Tivoli i forestillingen 'Divaer i Glas'.

Her hylder hun sammen med Birgitte Hjort Sørensen og Kaya Brüel en række af de sangerinder, der i 50'erne optrådte i Den Gamle Have.

Blandt dem, der bliver portrætteret, er Josephine Baker, Ella Fitzgerald og Marlene Dietrich, og det er alle kvinder, Caroline Henderson mener, har sørget for at gå i front for kvinders ret til at gøre det, de har lyst til og bryde ud af de rammer, de er sat i.

- De var foregangskvinder. Marlene Dietrich var for eksempel biseksuel i en tid, hvor det ikke var tilladt. Men det var hun fuldstændigt ligeglad med, hun elskede dem, hun elskede. Og det synes jeg, er enormt stærkt, forklarer Caroline Henderson, der også beundrer Marlene Dietrich for hendes mod under Anden Verdenskrig.

- Hun smuttede fra Tyskland og var i eksil fra sit land nærmest hele sit liv. Hun var ved fronten og ved at blive slået ihjel flere gange. Hun kæmpede for de allierede med livet som indsats, hun sad ikke bare og bjæffede, som man ser stjerner gøre i dag, hvor de måske lige er ude i en eller anden Unicef-lejr og sige, at det er synd. Og det er altså inklusiv mig selv, siger hun.

Mangel på ligestilling

Caroline Henderson er ikke i tvivl om, at den kamp, Dietrich og flere andre af fortidens store stjernesangerinder initierede, er kommet hende til gode, selv om det i dag er nogle helt andre problemstillinger, der kæmpes med og skal kæmpes for.

- Drengene får stadig ligesom et 100 meter stort forspring i livet, før pigerne må løbe. Der er nogle forhindringer, og vi er ikke ligestillede endnu, hverken på arbejdsmarkedet eller i hvordan folk opfatter os, siger hun, men understreger, at det går den rigtige vej.

- Engang havde de måske 1000 meters forspring. Nu har de 100 meter, og måske har de i næste generation kun 50, siger hun.

'Divaer i Glas' har premiere lørdag den 17. august.