Dansk sangerinde har fået tvillinger

Maria Christina Apetri, som de fleste nok bedre kender som sangerinden Fallulah, har pludselig fået andet at tænke på i en tid, hvor coronavirus fylder en del for de fleste danskere.

I et opslag på Instagram afslører den 35-årige sangerinde nemlig, at hun for otte dage siden er blevet mor til tvillinger.

'23/03/2020 - Evi & Augusta,' skriver hun til et billede af de to nye tilføjelser til familien.

Se også: Højgravid sangerinde: - Ikke styr på en skid

Dermed er tre blevet til fem hjemme hos Fallulah og kæresten, Thomas Holm. De to havde i forvejen treårige Gloria.

Fallulah blev for alvor kendt i den brede offentlighed, da hendes nummer 'Out of It' var temasang til den populære DR-serie 'Lykke' fra 2011, og siden har hun blandt andet stiftet projektet 'Hej søster', som skal få kvinder i musikbranchen til at støtte hinanden.

I efteråret meddelte Fallulah, at hun stopper med at spille koncerter på ubestemt tid. I stedet vil hun fremover blandt andet arbejde med 'Hej søster', arrangere festivaler, skrive sange, lave aktivistisk arbejde og holde foredrag.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Fallulah.

Se også: TV2 med trist nyhed: - Det gør mega ondt