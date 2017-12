Dansk sangerinde har fundet kærligheden igen: - Alt er vildt fantastisk

Efter bruddet med sin søns far har Karen fundet en ny mand

Sangerinden Karen Rosenberg, der nok er bedst kendt som blot Karen, har fundet kærligheden. Den heldige mand hedder Morten og er lysmester.

- Jeg er meget glad! Vi har kendt hinanden i et stykke tid nu. Det er dejligt, fortæller Karen, da Ekstra Bladet fanger hende på telefonen.

- Jeg er en glad dame, tilføjer hun og lyder bestemt også sådan.

Parret, der har været sammen siden maj, har netop holdt jul sammen, og i den anledning viste Karen kæresten frem på sin Instagram-profil.

Karen slog igennem i 2000 med r'n'b-albummet 'En til en'. Siden har hun udgivet yderligere to album. I 2014 debuterede hun som skuespiller, da hun fik hovedrollen i Jonas Elmer-filmen 'Et andet liv'.

Karen til premieren på filmen 'Det andet liv'. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

I 2011 gik hun fra kæresten gennem otte år, produceren Vagn Luv, og fandt siden sammen med Thomas Verner Nielsen, der er far til hendes toårige søn Fritz.

De gik dog fra hinanden kort tid efter fødslen.

- Vi holdt op med at være kærester, da Fritz var lillebitte, fortæller hun.

Men nu er der altså en ny mand i Karens liv - og han har tilmed en søn på Fritz' alder.

- Vi har to små drenge, der er tre måneder imellem, forklarer den glade sangerinde, der snart er på vej med ny musik.

- Jeg er begyndt at skrive lidt, og jeg har også været i studiet for at indspille, tilføjer hun.

- Alt er faktisk helt vildt fantastisk lige nu, konkluderer sangerinden.

