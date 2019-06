Dansk sangerinde i blodigt drama

Søs Fenger måtte søndag en tur forbi skadestuen på Gentofte Hospital. Den 57-årige sangerinde havde forinden været ude for et sandt og meget skræmmende drama.

Se også: Aggressiv musvåge angriber kondiløbere

En søndagstur i det gode vejr endte med sår og skrammer, da Fenger mødte en hidsig fugl - angiveligt en krage.

På Instagram skriver sangerinden, at hun hele to gange blev angrebet af den vrede fugl, der gik direkte efter hendes hoved.

'That’s a first! Jeg er lige blevet hakket i hovedet AF EN KRAGE! SÅ DET BLØDTE!! Pas godt på med at komme for tæt på deres unger lige nu! Den angreb TO gange', skriver Søs Fenger.

På billedet holder hun en klud mod sit hoved, der hvor fuglen hakkede hende, og angrebet var så voldsomt, at hun måtte have hjælp til at klare skaderne efter mødet med fuglen.



Kæmpefugl dræber sin ejer i Florida

Flere har kommenteret Søs Fengers opslag - blandt andre tv-værten Puk Elgård. Hun mener, at dramaet må kalde på en sang fra sangerinden.

Søs Fenger har et par dage til at komme sig oven på mødet med fuglen. Først torsdag skal hun stå på scenen igen, når hun spiller koncert på Halvandet i København.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Søs Fenger.