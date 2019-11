Dansk sangerinde i blodigt styrt: - Jeg var rædselsslagen

De fleste ulykker sker i hjemmet, viser al statistik.

Det vil sangerinden Maria Lucia Heiberg Rosenberg gerne skrive under på, efter hun kom til skade i sit eget hjem for omkring halvanden måned siden.

- Der skete det mest dumme, der kunne ske. Jeg snublede simpelthen hjemme i min egen stue. Det gik så stærkt. Jeg tror, jeg havde glatte sokker på, og så gled jeg, fortæller den smukke sangerinde til Ekstra Bladet.

Det var under en gåtur på få meter, at uheldet indtraf.

- Jeg gik fra sofaen og over til køkkenet og faldt på den korte distance med en tallerken i hånden. Jeg faldt så uheldigt, at jeg fik en flænge på størrelse med en lillefinger over mit ene øjenbryn. Det blødte så meget. Jeg var rædselsslagen, siger hun.

Maria Lucia Heiberg Rosenberg fik seks sting i sit øjenbryn efter faldet, og de skulle fjernes, da hun var på ferie.

- Det var en meget anderledes oplevelse på en lille skadestue med en dame, der havde gigthænder og intet syn. Jeg havde fået et desinficeret sæt med hjemmefra, som hun kunne bruge, men hun kiggede på det, som om hun ikke anede, hvad det var, fortæller hun.

Sygeplejersken på Zanzibar valgte at klippe Maria Lucias ene øjenbryn helt af, da stingene skulle fjernes, og sangerinden syntes bestemt ikke, at det var sjovt.

- Det var vist meget godt med 14 dage, hvor det lige kunne vokse lidt ud, inden jeg kom hjem, griner hun.

Maria Lucia Heiberg Rosenbergs ene pegefinger er stadig ikke kommet sig over faldet. Hun forstuvede højre hånd kraftigt i det voldsomme møde med sit stuegulv.

