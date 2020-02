Dansk sangerinde: Min 11-årige datter er blevet i USA

Efter 17 år i USA og en skilsmisse er Sharin Foo vendt tilbage til Danmark.

Her dyrker The Raveonettes-sangeren stadig musikken og er blandt andet blevet adjunkt på Rytmisk Musikkonservatorium i København.

Tilbage i Los Angeles er hendes datter, Molly, der i dag er 11 år.

Hun bor hos sin far, Sharin Foos eksmand, Greg. Det fortæller den 46-årige sangerinde i denne uges udgave af ALT for damerne.

Det har selvfølgelig ikke været en nem beslutningen. Til gengæld har det været virkelig velovervejet at lade datteren blive i USA.

Til ugebladet fortæller Sharin Foo, at familien har fået professionel hjælp til at få den nye tilværelse til at fungere på hver sin side af Atlanten. Og vigtigst af alt, så har de lyttet og lytter stadig til Molly.

Sharin Foo fortæller også, at situationen med datteren i USA og hende selv i Danmark ikke er ny, men det er ikke noget, hun har talt så højt om.

- Det må ikke blive en sensationshistorie, det er meget vigtigt for mig. For der er ikke nogen sensation i det. Det er en meget gennemtænkt beslutning. Det er interessant, hvordan folk umiddelbart reagerer, og det handler meget om køn. Jeg tror, at reaktionen havde været meget anderledes, hvis jeg havde været en mand, og det er bare lidt stof til eftertanke for os alle sammen, siger Sharin Foo til ALT for damerne.

Mens mange andre skilsmissebørn må pendle mellem mor og far, er det Sharin Foo, der rejser for at se sin datter.

I interviewet fortæller hun, at den længste periode, hvor hun ikke har set sin datter, er fem uger.

Sharin Foo kan glæde sig til sommer, hvor hendes datter har ferie i tre måneder og derfor har mulighed for at komme til Danmark og være her i en længere periode.

Sharin Foo har medvirket i 'Vild med dans' og været dommer i talentshowet 'Voice'.