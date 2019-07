Dansk sangerinde om stress: - Det har vi alle sammen prøvet

Den danske sangerinde Nabiha kender lige som så mange andre tilstanden af stress.

Derfor var det også nærliggende for hende at adressere emnet i sin nyeste single 'Zen', der udkom fredag.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet ved Klub 10 arrangementet ved Ragnarock, der arrangeres af Røde Kors.

Her dukkede sangerinden op i en leopardmønstret regnjakke og hvide sneakers, selvom vejret har været lidt skiftede på dette års festival.

Nabiha havde ladet sit et-årige barn blive hjemme ved faren og var i stedet taget på festival med sin veninde.

- Jamen jeg skal fejre, at jeg lige er børnefri i dag, svarede hun med et grin.

Har selv oplevet det

Det kan nemlig godt gå hen og blive en stresset hverdag, og det er netop den problemstilling, hun har valgt at udforske på sin nyeste single.

- Den handler om stress og hvordan, man bedst lærer at tackle den. Jeg tror, alle har oplevet at være stresset. Jeg har selv oplevet meget stress med musikken, i kærligheden og bare i livet.

For Nabiha har det derfor også været essentielt at finde ud af, hvad der betyder noget for hende.

- Jeg har fundet ud af, hvad der er det vigtigste for mig, fortæller hun.

