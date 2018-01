Dansk sangerinde raser efter indbrud: - Det er samfundets beskidte affald

Da Julie Rugaard, der under kunstnernavnet 'Blå Øjne' i 90'erne fik sit helt store gennembrud med hittet 'Romeo', forleden dag kom hjem fra en festlig aften på Nordisk Film, hvor hun arbejder, fik hun sig en ubehagelig overraskelse.

Hendes hjem var nemlig blevet endevendt af indbrudstyve, og det var ikke småting, de nåede at slippe afsted med.

Det skriver hun på sin Facebook-profil.

- Mens jeg var til en skøn fest med skønne mennesker i går aftes (lørdag, red.), brød uskønne mennesker ind i mit hjem og stjal en masse ting, jeg og min familie holdt meget af. Arvesmykker, særlige gaver, samlinger mv., skriver hun og fortsætter:

- Jeg er stadig rystet og rasende over, at man kan finde på at bryde ind i andre menneskers hjem og stjæle deres ejendele. Det er usle tabere, samfundets beskidte affald, der gør den slags! Jeg er dog lettet over, at de kom før, jeg lå alene og sov i vores seng. Hvis I ser nogen, der blandt andet sælger: Stor samling af mærkesolbriller, Burberry og Mulberry tasker, Royal Copenhagen stel, Georg Jensen fade og lysestager, PH lampe, B&O højtalere samt smykker og andet godt, så giv mig lige et praj.

Forfærdelig oplevelse

Til Ekstra Bladet fortæller Julie Rugaard, at hun i begyndelsen slet ikke bemærkede, at der havde været indbrud.

- Til at starte med opdagede jeg det ikke. Der var så iskoldt, da jeg trådte indenfor, så jeg tænkte: 'Hvad fanden sker der?', og så vendte jeg om for at gå ud at kigge, om vores fyr var gået i stykker. Det var det ikke, så jeg tænkte: 'Ej, det er sgu da mærkeligt.' Så gik jeg ind igen og så, at terrassedøren stod åben. Først tænkte jeg egentlig, om jeg havde glemt at lukke den, eller om den var blæst op, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men så gik jeg lidt mere rundt i huset, og der kunne jeg se, at min datters kurv med legetøj var væk, og at der lå en masse legetøj over det hele, og så så jeg pludselig, at vores PH-lampe var væk, og det samme var vores B&O højtalere. Det var først der, at det rigtig gik op for mig, at der havde været indbrud.

Julie Rugaard er stadig rasende over indbruddet. Foto: Henning Hjorth

Blev bange

Ifølge Julie Rugaard var hun alene hjemme i huset, da hun opdagede, at der havde været indbrud. Hun blev derfor bange og nervøs for, om indbrudstyvene stadig var i huset.

- Jeg blev jo virkelig bange, for jeg kom hjem til et tomt hus. Min mand var med min yngste datter hos hans forældre, og min 11-årige datter sov hos en veninde. Jeg tænkte, at der måske stadig var nogen i huset, og at de var ovenpå. Jeg prøvede derfor at ringe til min mand og hans forældre, men de svarede ikke, fortæller Julie Rugaard.

Hun tog derfor mod til sig og bevægede sig ovenpå på husets første sal for at tjekke, om hun var alene.

- Jeg tastede 112 ind på min telefonen og havde tommelfingeren klar på knappen, mens jeg gik ovenpå. Mit hjerte bankede derudaf, og så gik jeg op i mit soveværelse, og der kunne jeg bare se, at hele mit walk-in-closet var blevet splittet ad. De havde taget alt. Tasker, solbriller. Alt, der var let omsætteligt og havde kostet mange penge. Der var stjålet ting, der virkelig har en affektionsværdi for mig, og ting jeg har sparet op til længe, siger Julie Rugaard, der dog til sin store lettelse kunne konstatere, at tyvene havde forladt hendes hus.

Den tidligere 'Blå Øjne'-stjerne ringede derefter til en kvindelig kollega, som havde sat hende af efter den firmafest, de havde været til sammen, og hun kom hurtigt tilbage til Julie Rugaards hus og hjalp hende med at kigge rundt i huset. Julie Rugaard fik samtidig ringet til politiet, og de kom hurtigt frem til adressen.

- 'Thumps up' til Vestegnens Politi. Det tog 30 sekunder for dem at tage telefonen, og så var de her på 10 minutter. De var simpelthen så søde og sagde, at de nok skulle patruljere lidt ekstra i området den kommende tid og fortalte mig om, hvilke alarmer der efter deres erfaringer virker bedst, siger hun og fortsætter:

- Jeg havde jo været til fest på mit arbejde, så jeg fik lov til at blæse i deres alkometer for at se, om jeg kunne køre i bil. Det kunne jeg heldigvis godt, for jeg havde kun fået lidt vin tidligere på aftenen, og så kørte jeg over til min mands forældre og sov der, for jeg turde ikke lægge mig til at sove i huset alene, siger hun og fortæller, at de nu er i gang med at få installeret alarmer.

Stadig rasende

Selvom det er et par dage siden, at indbruddet skete, så er Julie Ruggaard stadig meget berørt af indbruddet, da Ekstra Bladet taler med hende tirsdag formiddag.

- Til at starte med var det ubehageligt, men nu er jeg bare så sindssygt rasende. Jeg synes simpelthen, det er sådan noget svineri. Folk må købe deres egne ting, for det der med at tro, at man bare kan tillade sig at stjæle fra andre på den måde. Det er simpelthen så usselt og mangel på grundlæggende respekt for sine medborgere og empati generelt. Det er simpelthen verdens mest usle mennesker, der har gjort det her. Hvordan tror man, at man kan tillade sig det?, siger hun tydeligt oprørt.

Julie Rugaard er især påvirket af, at tyvene også har endevendt hendes datters værelse.

- Et er at de er gået ind på mit værelse og har taget mine ting, selvom det er slemt nok i sig selv, men de har også været inde på min datters værelse og åbnet hendes skabe. At man ikke engang har så meget pli, at man tænker, at man i det mindste, at man lader børnenes ting være. Hold kæft, hvor er det bare noget svineri. Jeg ryster stadig af raseri, og jeg kunne kalde de her mennesker de værste ting, siger hun.

Heldigvis har familien det i dag godt efter omstændighederne, og de er nu i dialog med deres forsikringsselskab.

- Vi har gjort meget ud af at tale det ned for vores datter, så hun ikke bliver utryg og fortalt hende, at det bare er ting, der er blevet taget, og at sådan noget kan ske en gang imellem. Nu kører vi så forsikringssag. Jeg håber, det kommer til at gå smertefrit. Det ville være irriterende, hvis man også skal slås med dem, siger hun og fortsætter:

- Heldigvis har jeg en mand, der er revisor, og han er meget god til Excel-ark. Så han har fundet billeder og kvitteringer af alt det, der er blevet stjålet og givet det numre. Så der er styr på det, siger hun med et grin.