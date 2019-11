Dansk sangerinde skal skilles

Den danske sangerinde Kat Stephie Holst, der blandt andet er kendt fra gruppen Sukkerchok, og som har deltaget i Dansk Melodi Grand Prix, skal skilles fra sin mand Lars Godbersen, der arbejder som producer for Flying Superkids.

Det bekræfter parret over for Ekstra Bladet.

Se også: Dansk sangerinde er blevet mor for første gang

'Ikke alle ting her i livet er lige nemme, og for de fleste er det at gå fra hinanden desværre et tabu og et nederlag. Vi har for noget tid siden taget beslutningen om ikke at skulle være sammen længere, men denne beslutning har - helt aparte - været rigtig nem for os', skriver parret i en fælles mail til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Vi er nemlig ikke blevet uvenner eller har noget som helst at sætte på hinanden. Vi er ganske enkelt begge vokset helt vildt, men væk fra hinanden. Det er ingen hemmelighed, at vi begge har haft utrolig travlt de sidste par år og har udviklet os rigtig meget begge to. Vi føler, vi har gjort hinanden både stærkere, klogere og dygtigere, og ingen af os ville gøre noget om. Vi er blevet opmærksomme på, at vi stille og rolig har bevæget os i hver sin retning. Vokset fra hinanden, som man så fint siger. Vi vil forskellige ting, og så er det klogt at sige tak for denne gang, skriver de videre.

Kat Stephie og Lars Godbersen blev gift i 2017. Nu skal de skilles. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Parret understreger, at de fortsætter som gode venner trods skilsmissen.

'Vi er så lykkelige over den kærlige, magiske og udviklende tid, vi har haft sammen som ægtefolk, kærester og bedste venner. Vi er stadig bedste venner og vil nok altid være det. Vi har kun gode ting at sige om hinanden, og derfor har vi besluttet at melde vores skilsmisse ud på denne fredelige måde. En gang for alle, og så er der ikke mere i dét', skriver de.

Bubber afslører: Har gjort barnepigen gravid

Samtidig fortæller parret, at de ikke har yderligere kommentarer til bruddet, men at de begge har det rigtig godt - trods omstændighederne.