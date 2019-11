Dansk sangerinde smittet med borrelia

Den danske sangerinde og radiovært Karen Rosenberg har måtte ligge ned mere eller mindre konstant siden i fredags, fordi hun er ramt af infektionssygdommen borrelia, der opstår ved flåtbid.

Det skriver hun på Instagram.

'Jeg har ligget ned siden i fredags - stort set. Kort fortalt og kogt ned, har jeg haft det sløjt i en periode og i sidste uge fik jeg konstateret Borrelia. Så nu er jeg på lang pencillinkur og fik i fredags foretaget en lumbalpunktur, hvor der tages noget af rygmarvsvæsken ud for at se om Borreliaen har udviklet sig til også at være neurologisk', skriver hun på det sociale medie, hvor hun fortsætter.

'Det får man en virkelig ubehagelig hovedpine af, specielt når man er lodret. Første og vigtige tal ser fine ud. Godt tegn. Så jeg krydser for at de næste prøvesvar også er fine og at jeg får det bedre. Så sådan ligger jeg i mit land lige for tiden. I et mørkt rum. Med et lyst sind.'

Se også: Dansk sangerinde har fundet kærligheden igen: - Alt er vildt fantastisk

Karen Rosenberg, der nok bedst er kendt blot som Karen, slog igennem i 2000 med r'n'b-albummet 'En til en'. Siden har hun udgivet yderligere to album. I 2014 debuterede hun som skuespiller, da hun fik hovedrollen i Jonas Elmer-filmen 'Et andet liv'.

I dag arbejder hun som vært på P8 Jazz, og der får sygdommen betydning i den nærmeste fremtid, fortæller hun.

'Det betyder, at jeg ikke sender i denne uge hver dag på P8 Jazz, som jeg ellers skullet have gjort, og at jeg heller ikke laver 'Forelsket i Jazz' på søndag. Men jeg håber og regner med, at jeg er klar igen ugen efter', lyder det på Instagram.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Karen Rosenberg.