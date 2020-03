Dansk seriestjerne er tilbage på skærmen efter ti år

Han havde egentlig tænkt sig at stoppe der i midt-00'erne. Stoppe med at spille skuespil og lave noget helt andet.

Men så scorede skuespiller André Babikian - ret tilfældigt - rollen som livvagten Jonas i DR-successerien 'Livvagterne'. Efter at have spillet med i serien i to år, fortsatte han sin vej ud af skuespillet, og i de seneste ti år har han ikke haft en eneste rolle.

Fra DRs 'Livvagterne' Søren Vejby som Rasmus, Cecilie Stenspil som Jasmina og André Babikian som Jonas. (Foto: Mike Kollöffel, DR)

Nu kommer dette dog til at ændre sig, da André kan opleves i TV2 Charlie-krimiserien 'Sommerdahl', hvor han spiller politiefterforsker Dan Sommerdahls makker, Flemming Torp.

- De havde åbenbart problemer med at finde en skuespiller, der skulle udfylde rollen som Flemming. Jeg fik rollen, fordi jeg har en restaurant, og på den restaurant kommer castere. Hende, der castede til hovedrollerne, spiser ofte frokost der, fortæller André.

- Hun spurgte mig, velvidende at jeg ikke spiller længere, om jeg ville give et bud på rollen. Hun har bureau i Kødbyen, hvor min restaurant ligger, så det tog mig 20 sekunder at gå derover. Og så fik jeg rollen, fortsætter den 46-årige skuespiller.

Skuespiller, restaurantejer og konsulent

Udover at eje restauranten H5 i Kødbyen arbejder André Babikian også med ledertræning i et stort konsulenthus.

Ønsket om at træne og vejlede andre har sin rod i hans opvækst.

- Jeg er vokset op i en terapeutfamilie, og jeg har altid gerne villet være psykolog. Da jeg var færdig med 'Livvagterne', syntes jeg, at jeg var blevet for gammel til at tage en psykologuddannelse. Det er egentlig noget pjat, men sådan havde jeg det, forklarer han.

- Så har jeg en nær ven, som ejer det her store konsulenthus. Han sendte mig i retning af nogle uddannelser, jeg kunne tage, og så begyndte jeg blidt i hans hus. Og nu laver jeg meget for ham, uddyber han.

Nyder at være tilbage

Selvom André ikke har stået foran kameraerne i ti år, så føles det helt naturligt for ham at være tilbage som skuespiller. Denne gang nyder han det også mere, end han har gjort tidligere.

- Det var lidt som kæresten, man har glemt, at man elskede, og som man kommer tilbage til, fortæller han.

- Jeg har ikke savnet det overhovedet, men jeg kunne mærke, at det var sjovt, og jeg genoplevede glæden ved at spille skuespil. Jeg kan meget bedre nyde det nu, fordi der ikke er et pres på, at det her job skal føre til et nyt. Man er aldrig bedre end det sidste, man har lavet, og det er et sindssygt pres at arbejde under, siger han.

Tilsyneladende er der allerede kommet mere liv i skuespilkarrieren, for André Babikian fortæller, at 2020 byder på mere skuespil, som han har skrevet kontrakt på, men som indtil videre er hemmeligt.

'Sommerdahl' har premiere på TV2 Charlie og TV2 Play søndag 1. marts klokken 20.55.

