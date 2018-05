Dansk sexbombe: Folk må snakke så meget de vil

Wauv!

Tal om en sexbombe, og hun er dansker.

Natasha Thomsen fra Lystrup ved Aarhus har det, der skal til for at vække begejstring: Vældige former, som hun deler glad ud af på Instagram.

'Mine billeder har ret seksuelle undertoner, og jeg har intet imod at blive set som et sex-ikon. For det er jo det, jeg har gjort mig selv til. Det, jeg laver, er meget provokerende for mange, og det er også lidt pointen. Jeg fryder mig lidt, når folk tænker, 'det gør hun bare ikke'. Så tænker jeg, 'jo, det kan du sateme tro, jeg gør', forklarer Natasha i en mail til Ekstra Bladet.

Privatfoto

'Danskerne er lidt sippede, når det handler om at udstille sig selv. Men hvis man selv kan li' det og har det godt med, så kan folk snakke lige så meget, de vil'.

Et opslag delt af Natasha Thomsen (@natasha_k_t) den 10. Maj, 2018 kl. 9.46 PDT

Et opslag delt af Natasha Thomsen (@natasha_k_t) den 11. Maj, 2018 kl. 11.59 PDT

Et opslag delt af Natasha Thomsen (@natasha_k_t) den 3. Maj, 2018 kl. 11.56 PDT

Et opslag delt af Natasha Thomsen (@natasha_k_t) den 15. Maj, 2018 kl. 11.31 PDT

Et opslag delt af Natasha Thomsen (@natasha_k_t) den 6. Maj, 2018 kl. 10.41 PDT

Et opslag delt af Natasha Thomsen (@natasha_k_t) den 1. Apr, 2018 kl. 9.28 PDT

Et opslag delt af Natasha Thomsen (@natasha_k_t) den 19. Mar, 2018 kl. 10.47 PDT

Et opslag delt af Natasha Thomsen (@natasha_k_t) den 14. Dec, 2017 kl. 10.19 PST

Et opslag delt af Natasha Thomsen (@natasha_k_t) den 23. Nov, 2017 kl. 10.36 PST

Et opslag delt af Natasha Thomsen (@natasha_k_t) den 8. Maj, 2018 kl. 11.45 PDT

Et opslag delt af Natasha Thomsen (@natasha_k_t) den 4. Jun, 2017 kl. 9.56 PDT

Et opslag delt af Natasha Thomsen (@natasha_k_t) den 17. Jul, 2017 kl. 11.48 PDT

Et opslag delt af Natasha Thomsen (@natasha_k_t) den 20. Apr, 2017 kl. 2.45 PDT

Et opslag delt af Natasha Thomsen (@natasha_k_t) den 29. Nov, 2016 kl. 9.28 PST

Et opslag delt af Natasha Thomsen (@natasha_k_t) den 28. Aug, 2016 kl. 10.05 PDT

Et opslag delt af Natasha Thomsen (@natasha_k_t) den 4. Aug, 2016 kl. 11.28 PDT

Natasha Thomsen anser ikke sig selv for at være en traditionel model. Hun var godt nok magasinet M's sidste forside-babe, men ellers foretrækker hun at holde det nede på jorden-

'Jeg kan egentlig bedre li' bare at passe mig selv og lave mine egne billeder', fastslår hun.

Privatfoto

Privatfoto

Privatfoto

Ud over på Instagram kan man se eksklusive billeder og videoer af Natasha på hendes website, hvor hun også stiller sig til rådighed for snapchats.

'Det giver en ganske fin indkomst, og mine følgere kan komme til at lære mig bedre at kende. Jeg synes, det er fantastisk at kunne leve af, at folk har så stor interesse og gider at bruge deres tid på mig', skriver sexbomben.