Dansk skuespiller afslører: Mødte hinanden under uventede omstændigheder

Katrine og Martin Greis-Rosenthals forhold startede lettere turbulent. Martin var nemlig ikke helt ledig på markedet, da følelserne for Katrine begyndte at blomstre

Det lå ikke i kortene, at de to skuespillere Katrine og Martin Greis-Rosenthal skulle ende sammen, men kærlighedens veje er uransagelige, og måske er der en grund til, at hjerte og smerte rimer så godt på hinanden.

Katrine var blot 24 år og gik på andet år af Statens Teaterskole. Ifølge hende selv var hun overhovedet ikke på jagt efter en kæreste. Men der kom han, Martin.

En smule ældre, faktisk fem år. Færdiguddannet skuespiller, familiefar og i fast forhold. Ikke lige den mand, som Katrine havde forestillet sig, hun skulle falde for.

Men det gjorde hun.

Dårlig samvittighed

Martin havde fuld gang i karrieren, men han var kaldt ind på Teaterskolen for at spille en scene sammen med en elev, fordi der var optagelsesprøve på instruktøruddannelsen, og aspiranterne skulle vise, hvad de kunne, ved at instruere en skuespiller og en elev.

Eleven, han skulle spille sammen med, var Katrine. De blev bedt om at improvisere en kærlighedsscene mellem to mennesker, der lige havde mødt hinanden. Og her smeltede fiktion og virkelighed sammen. Katrine faldt pladask for Martin.

- Da jeg gik hjem fra skole den dag, sitrede det i hele kroppen. Jeg skældte mig selv ud og tænkte: Helt ærligt, hvis jeg kan have sådan nogle følelser, bare fordi jeg har skullet SPILLE forelsket, så er jeg da alt for følsom og let påvirkelig til at blive skuespiller. Det går jo slet ikke, fortæller Katrine Rosenthal i et interview med Alt for Damerne.

I dag er parret gift, bor i en villa i Lyngby-Taarbæk og har to døtre sammen samt Martins datter fra det tidligere forhold. Foto: Jens Dresling

Var noget mere

Det var heller ikke fordi, Katrine havde gået Martins næse forbi. Han syntes, hun var sød, men han havde jo familie derhjemme, så han skubbede tanken væk.

- Jeg vidste, at han var optaget og havde en datter, så jeg gjorde ikke så meget ved det. Jeg tog dog hen for at se ham spille en aften, og bagefter var vi ude sammen med nogle andre og drikke en øl. Det var først nogle måneder efter, at vi fandt ud af, at, siger hun til magasinet, og Martin afbryder.

- At der var noget mere, afslutter han.

Gik med hjertet

Martin havde ellers forsvoret, at han ville bryde sin lille familie op, men hjertet ville noget andet. Den skelsættende beslutning om at forfølge drømmen om livet med Katrine traf han over en en cigaret på et værtshus med sin far i Berlin

Der var meget, der skulle overvejes netop den aften i Berlin.

Forinden havde Katrine nemlig sendt ham af sted med en besked: Han skulle finde ud af, hvad han ville. Hvis han var lykkelig i sit nuværende forhold, ville hun ikke stå i vejen for det, men så skulle hun vide det, så hun kunne forsøge at komme over ham.

- Da jeg kom hjem fra Berlin, vidste jeg, at der ikke var nogen vej tilbage. Jeg måtte følge mit hjerte, og det var Katrine, jeg ville være sammen med. Også med de konsekvenser, som måtte følge, siger Martin Rosenthal til Alt for Damerne.

I interviewet med magasinet understreger Martin dog, at han har et godt forhold til sin ekskæreste i dag.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Katrine Greis-Rosenthal, som fortæller, at hun ikke har yderligere at tilføje i forhold til interviewet med Alt for Damerne.