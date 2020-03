Dansk skuespiller deler stor nyhed: 'Lys i mørket'

Stor babylykke har ramt skuespiller Christian Tafdrup, som i december kunne opleves i rollen som prins Fileas i TV2's julekalender 'Tinka og kongespillet'.

Han skal nemlig være far for anden gang.

Det afslører den kendte skuespiller og instruktør i et opslag på Instagram, hvor han har delt et billede af sin fireårige datter, Cleo, som står med et scanningsbillede i hånden.

- Et lys i mørket. Til august får Cleo en lillesøster, skriver Christian Tafdrup til billedet og afslører dermed, at han og kæresten Natalie Toro Stokholm skal have endnu en pige.

Glæder sig meget

I en uddybende kommentar til Billed-Bladet siger han:

- Det er dejligt, og det er noget, vi glæder os meget til. Vi har vidst det i noget tid, men vi har holdt kortene lidt tæt ind til kroppen. Vi var til skanning i sidste uge og fik at vide, at vi skal have endnu en pige.

- Vi er meget glade, og det er virkelig dejligt at kunne give sin datter en lillesøster, siger han til ugebladet.

Christian Tafdrup har som skuespiller medvirket i en lang række danske film og tv-serier som blandt andet 'Borgen', 'Hånd i hånd' og 'Herrens Veje'.

I 2018 kom han for alvor på alles læber, da han som instruktør stod bag filmen 'En frygtelig kvinde', som fik hele Danmark til at diskutere parforhold og kønsroller midt i en ophedet Me Too-debat.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra skuespilleren.