Dansk skuespiller død i flere minutter

Trine Appel fortæller i et stort interview, at hun for tre år siden døde i armene på sin mand, Søren

For tre år siden gennemlevede skuespiller Trine Appel sit livs værste mareridt.

Det var hendes mand, Sørens, fødselsdag, og pludselig midt i festlighederne stoppede hendes hjerte med at slå.

Det fortæller Appel i et stort interview med ALT for damerne, hvor hun for første gang fortæller om den meget dramatiske oplevelse.

Kort inden hjertestoppet besvimede den 45-årige skuespiller i Sørens arme.

Det er det sidste, hun kan huske, inden en paramediciner stormede ind og begyndte at give hende hjertemassage, mens Trine Appels søn, Leo, der på det tidspunkt var ti år, gemte sig i entreen - fuld af frygt.

Efter at redderne havde givet Appel hjertemassage og stød med en hjertestarter, kom der liv i skuespillerinden. På det tidspunkt havde hun været død i flere minutter.

- Det er lidt som at vågne af en drøm. Jeg ligger og kan høre sygeplejerskerne og min mand tale om, at min farve er blevet bedre. Og jeg tænker: Hvorfor i alverden snakker I om min farve? Det er jo, fordi min hud har været askegrå. Jeg har været død i fem-ti minutter. Det er meget uvirkeligt at finde ud af, at jeg har haft hjertestop. Som sygeplejersken sagde, så havde jeg spillet hovedrollen i en film uden selv at være til stede. Men jeg var rolig og slet ikke i chok. Det var mere en undren. Der gik faktisk lidt detektiv i mig. Hvordan kunne det ske?, siger Trine Appel til ALT for damerne.

Trine Appel har det i dag godt efter omstændighederne. Foto: Gregers Tycho

Lider af hjertesygdom

Hjertestoppet kom dog ikke helt ud af det blå. Siden 2013 har Trine Appel taget medicin for hjertesygdommen ustabil spasme angina, der giver anfald af spasmer i hjertet.

I månederne inden hjertestoppet havde hun haft flere diffuse symptomer, og det resulterede blandt andet i en operation for galdesten, uden at symptomerne dog gik væk.

Trine Appel fortæller til ALT for damerne, at det senere viste sig, at hun ikke fik nok medicin til at udvide hjertekarrene, og at det var derfor, hendes hjerte stoppede.

Kort efter hjertestoppet begyndte Trine Appel hurtigt at arbejde igen. En form for overlevelsesmekanisme, mener hun selv. Hun blev dog tre måneder efter hjertestoppet ramt af en meningsløshed, som det var svært at få bugt med. Det hjalp hende dog at tale med en hospitalspræst, som hun opbyggede et godt forhold til under sin sygdom.

Trine Appel slap fra hjertestoppet uden varige mén, men alligevel er hun forandret for altid. Hun har fået indopereret en ICD (en defibrillator, red.) og tager dagligt medicin, som giver forskellige bivirkninger.