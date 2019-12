Dansk skuespiller død i Thailand

Michael Corp Dyrendals venner Jesper Kauth og Mikkel Vester Jacobsen har sendt Ekstra Bladet disse mindeord:

'Michael var med os kortere end forventet, men skinnede så meget stærkere i hans tid. Michael var vores bedste kammerat, og vi savner ham inderligt, og den følelse deler vi med mange andre.'

'Vi vil mindes Michael som en lysende stjerne, der havde en speciel evne til at få alle i hans selskab til at føle sig velkomne og værdsat. Det blev afspejlet i, at 300-400 mennesker mødte op til hans bisættelse. Mange havde rejst kloden rundt for at deltage og vise ham den sidste respekt. Det er en meget tung sten af bære rundt på, men det, at så mange mødte op, gjorde det lidt lettere for os at bære stenen.'