Dansk skuespiller død

I en netop rundsendt pressemeddelelse oplyses det, at skuespiller Berrit Sidse Kvorning er død.

'Det er med stor sorg, at vi må fortælle, at vores mor og kæreste, Berrit Sidse Kvorning er død efter lang tids sygdom. Hun blev født 14. september 1949 og ville til september være fyldt 70 år. Hun sov ind i sit hjem i København omgivet af sine nærmeste', lyder det.

Berrit Kvorning, der af venner blot blev kaldt Sidse, blev uddannet på Statens Teaterskole fra 1971 til 1974.

Efter skuespilleruddannelsen debuterede hun som Checca i 'Pigerne fra Chiozza' i 1974, og kort efter fik hun roller som Abigail i 'Heksejagt', Roxanne i 'Cyrano de Bergerac', Musen Polyhymia i 'Mød mig på Cassiopeia' og mange flere.

Berrit Kvorning sammen med kollegaen Helle Hertz til premiere på 'Come Together' på Østre Gasværk i 2009. Foto: Kenneth Meyer

Spillede sammen med Dirch

I 1976 spillede hun overfor Dirch Passer i filmen 'Piger i trøjen 2', hvor hun var premierløjtnant Merethe Clausen.

Berrit Kvorning udviklede sig til at være en af sin generations store skuespillere og medvirkede i flere revyer og lystspil som blandt andet 'Kys og Kaos' og 'Skønne Skår'.

Teaterscenen var Berrit Kvornings foretrukne arena, fordi hun havde direkte kontakt til publikum, men hun blev et kendt ansigt i kraft af sin medvirken i tv-serier som 'Huset på Christianshavn', 'Ugeavisen', 'Taxa', 'Rejseholdet' og 'Krøniken'.

Hendes sidste forestilling var i rollen som dronning Elizabeth i 'Richard III' på Det Kongelige Teater i 2010.

Berrit Kvorning til afslutningsfest på DR-serien 'Krøniken' i 2006. I serien spillede hun snedkermester Knudsens kone, Xenia. Foto: Kristian Linnemann

Skiftede karriere

I 2007 foretog Berrit Kvorning et karriereskift, da hun besluttede sig for at videreuddanne sig i voksenpædagogik og derefter etablere Kvorning Kommunikation.

Her underviste og rådgav hun i personlig branding og gennemslagskraft samt præsentations-, service- og mødeteknikker.

Hendes kundebase dækkede en bred vifte af aktører fra privatpersoner til offentlige institutioner, fra Copenhagen Business School og Det Etiske Råd til store virksomheder som Mærsk og Novo Nordisk.

Hun udgav for få år siden bogen 'Bliv set – hørt – husket!', der blandt andet handler om, hvordan man kan vende præstationsangst til præstationsglæde.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mindeord fra døtrene: Hendes ånd altid være med os

Berrit Sidse Kvorning var alsidig og nåede i sin karriere at rådgive store virksomheder som Mærsk og Novo Nordisk. Foto: Have Kommunikation

De seneste mange år har Berrit Kvorning været kæreste med nordmanden Helge Qvigstad, der er tidligere kommunikationsdirektør i Telenor Norge, og nu har sit eget kommunikationsfirma.

Fra ægteskabet med Per Erik Veng fik Berrit Kvorning døtrene Laura på 37 og Marie på 35, der har skrevet nedenstående mindeord.

'Som mor var hun kærlig, omsorgsfuld, nærværende, sjov og ubetinget i sin kærlighed. Hun har altid opfordret os til at drømme stort, se mulighederne i livet, tage handling der rykker os i den retning vi vil, og gøre det med glæde og aldrig give op – og så selvfølgelig have det sjovt på vejen, for vi har kun et liv.

Læring om verden og udvikling af os selv som mennesker har altid været en integreret del af vores liv med vores mor. Vores mor havde høj integritet og hun har altid lagt vægt på, at gode relationer til andre mennesker er en gave, et privilegie og noget man vedligeholder.

Når hun ikke arbejdede kunne vi finde hende i sin have, hvor hun elskede at have besøg og lave havevandring blandt hendes mange blomster. På de senere år viste hun sig også som en kærlig, omsorgsfuld, fantasifuld og opfindsom mormor, der altid var klar til at finde på lege og fortælle sjove og fængende historier med masser af rekvisitter.

Hun gik altid op i at lege legen færdig før hun skulle videre. Selv til det sidste sørgede hun for at 'lege legen færdig' med de nærmeste - hendes partner Helge samt os to døtre. Omend hun ikke er her længere i fysisk form, vil hendes ånd altid være med os i livet og hverdagen.'