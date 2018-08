Dansk skuespiller efter sygdom: Helvede ramlede ned over mig

Skuespillerinden Ditte Ylva Olsen slog for alvor igennem som Linda Bendtsen i tv-serien 'Dicte' og vandt seernes hjerter, da hun deltog i 'Vild med dans' i 2014, hvor hun endte på en fjerdeplads.

Midt i gennembruddet landede hun hovedrollen i tv-serien 'Hånd i hånd', men først efter en lang manuskript- og udviklingsfase er den nu endelig optaget og klar til at blive vist.

- Den blev udskudt og udskudt og udskudt igen. Med tiden er det blevet et lidt andet projekt, og jeg er også lidt blevet en anden, fortæller Ditte Ylva Olsen.

De seneste mange måneder har hun tilbragt på settet sammen med blandt andre Rasmus Bjerg, Stephania Potalivo og Peter Gantzler, der alle spiller med i serien.

I 'Hånd i hånd' ser ægteparret Lise og Anders, spillet af Ditte Ylva Olsen og Esben Dalgaard, tilbage fra den helt spæde forelskelse og til hvad, der er gået så galt, at de pludselig tvivler på hinanden og på deres ægteskab.

Ditte Ylva Olsen er blandt andet kendt for sin rolle i 'Dicte'. Foto: Stine Tidsvilde

Helvede ramlede

Men fra Ditte Ylva Olsen sagde ja til at spille rollen, til hun rent faktisk befandt sig på settet, er der altså gået en rum tid. Og i den er der sket noget, der har forandret skuespillerinden.

- Da serien blev udskudt tilbage i 2015, passede det bare med at helvede ramlede ned over mig. Jeg ragede en tarminfektion til mig på en rejse i Indien, som jeg var syg af i næsten et år. Det gav mig mange problemer og tog rigtig lang tid, forklarer hun.

- Samtidig havde jeg besluttet at købe en lejlighed, og mens jeg ventede på at flytte ind i den, måtte jeg bo rundt omkring i kolonihavehuse og hos mine venner.

- Nu er jeg rask og har min fine, gode lejlighed, og vi har endelig fået optaget serien, så det føles lidt som en prop, der endelig er røget ud, siger hun og smiler.

Mens serien har været under udvikling, har hun blandt andet brugt tiden på sit eget teater, Teater Fantast, hvor hun primært har turneret med en opsætning af Jakob Martin Strids 'Mustafas Kiosk'.

Undervejs fik Ditte Ylva Olsen en idé. Mens hun var syg, faldt hun i sin jagt på at finde ud af, hvordan hun kunne blive rask igen, over bogen 'Tarme med charme' af Giulia Enders.

Den skulle vise sig at have afgørende betydning for hende, men ikke kun for hvordan hun fik det bedre. Med sit kreative blik kan hun nemlig se for sig, hvordan værket kan udfolde sig på de skrå brædder.

- Det er faktisk endt med, at jeg har købt teaterrettighederne til bogen. Så forhåbentlig bliver det til et teaterstykke, siger skuespillerinden.

Lidt en kliché

Alligevel tøver hun med at sige, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. For selv om sygdommen har lært hende en masse om, hvordan hun passer bedst på sig selv, så har det mest af alt bare været svært.

- Det er lidt en kliché, at man helst skal kunne sige, at man er blevet stærkere af noget, der har været hårdt. Man skal nogle gange også bare have lov til at synes, at noget har været hårdt, og at synes, at man har været ude for noget, man ville ønske sig, man ikke havde, siger skuespillerinden.

- Jeg har det lidt svært med den der tvangspositive holdning. Livet er jo ikke kun fedt. Der er også dårlige sider. Og i stedet for at prøve at insistere på, at de ikke findes, er det måske mere givtigt, at vi bliver bedre til at håndtere de smertefulde ting, siger hun.

'Hånd i hånd' har premiere på TV3 og Viaplay onsdag den 30. august klokken 21.00.