Dansk skuespiller er blevet far

Simon Sears blev mandag far for anden gang

Der er grund til at smile for 'Herrens Veje'-skuespilleren Simon Sears.

Mandag blev han nemlig far for anden gang, da en lillebror til sønnen Skúli Leví kom til verden.

Det afslører han på Instagram.

Til Ekstra Bladet siger den lykkelige skuespiller.

- Det er dejligt og vidunderligt. Det er jo en gave til livet.

Direkte adspurgt hvordan det er at blive far for anden gang, lyder det.

- Der er ikke den store forskel. Det er den samme følelse. Nu er man bare forelsket i to små mennesker i stedet for ét. Han er som alle forældre vel synes, at deres børn er: sød, smuk, vidunderlig og rask, hvilket jo er det vigtigste, siger Simon Sears.

Navnet er hemmeligt

Han ønsker ikke at oplyse, hvor meget knægten vejer, da han gerne vil holde det privat. Navnet holder han også hemmeligt lidt endnu af årsager, som han oplyser skyldes kæresten Ingibjörgs islandske aner.

- Vi holder det hemmeligt, hvad han skal hedde. Det bliver ikke afsløret før til dåben, da det er en tradition i Island, forklarer han.

Derudover har den nybagte far for anden gang ikke meget at tilføje. Han skal koncentrere sig om familien, men inden der lægges på, forsikrer han, at moderen Ingibjörg har det 'helt perfekt'.

I den prisvindende 'Herrens Veje' spiller Simon Sears præstesønnen Christian. En rolle han både i 2018 og 2019 var nomineret til en Robert for i kategorien 'Bedste mandlige birolle'.