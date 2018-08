Dansk skuespiller er blevet mor

Skuespilleren Mille Lehfeldt er blevet mor for anden gang

Tre er blevet til fire hjemme hos skuespilleren Mille Lehfeldt. Hun er nemlig blevet mor til en søn for anden gang.

Det afslører hun på sin Instagram-profil.

Den lille søn kom til verden for en uge siden.

- Har flettet fingre med denne lille vidunderlige hånd i en uge nu og det er ret stort, skriv hun til et billede, hvor man ser hende holde en barnehånd.

Et ønskebarn

Mille Lehfeldt har i forvejen en søn sammen med sin ægtemand Sophus Windeløv Kirkeby. I foråret afslørede hun, at nummer to var på vej i forbindelse med uddelingen af Bodilprisen.

- Vi glæder os til at blive forældre igen, og det er et helt planlagt ønskebarn, fortalte Mille Lehfeldt til Billed-Bladet.

Sammen med Laus Høybye og Jakob Faurby har hun comedy-trioen 'Platt-Form', der var værter ved årets Bodil Prisuddeling.

- Og jeg får en kort barsel med nummer to, for 'Platt-Form' skal til sommer optræde på Bellevue Teatret, kunne gravide Mille Lehfeldt fortælle til Billed-Bladet i forbindelse med prisudelingen.

Mille Lehfeldt har siden 2008 været gift med Sophus Windeløv Kirkeby, som er søn af Vibeke Windeløv og maleren Per Kirkeby. Parret blev forældre til en lille dreng i april 2016 og kan nu glæde sig over, at de er blevet forældre igen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mille Lehfeldt, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

