Dansk skuespiller er død

Den danske skuespiller Bent Vejlby, der blandt andet har medvirket i 'Huset på Christianshavn', er død.

Han blev 96 år gammel.

Det fremgår af en dødsannonce i Politiken, der er underskrevet 'familien'.

Her fremgår det, at Vejlby døde 31. august, og at hans krop er blevet doneret til lægevidenskaben.

Bent Vejlby var uddannet på Privatteatrenes elevskole i 1952. Siden da har han lavet en del teater.

På tv har han blandt andet medvirket i 'Huset på Christianshavn', og flere vil nok også huske ham fra 'Gøngehøvdingen', 'Olsen Bandens store kup', 'Min søsters børn' og '1 pige og 39 sømænd'.

I begyndelsen af 1970'erne lagde han dog skuespillet på hylden for i stedet at arbejde som skolelærer.

Det førte til, at han i 1976 tog lærereksamen med dansk og historie som linjefag og fik ansættelse som skolelærer i Skibby. Han gik på pension i 1991.

Bent Vejlby blev 96 år. Arkivfoto

Vejlby udgav desuden i 1980 børnebogen 'Flugten til Flintholm'.

Bent Vejlby giftede sig første gang 1. april 1955 med kontormedhjælper Kirsten Nielsen. De blev skilt i 1960, og samme år blev han gift med skuespillerinden Lise Thomsen.

Bent Vejlby var frem til sin død bosat i Kirke Hyllinge.