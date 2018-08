Dansk skuespiller far - en måned før tid

Skuespilleren Johannes Lassen er blevet far for første gang 17. august.

Her landede han og hans forlovede Miriam Kidde Christensens lille søn fire uger før termin. Det skriver Her & Nu.

– Han var for nysgerrig på livet og kom en måned før tid, så vi har ikke et navn til ham endnu. Han vejede 2.900 gram og var 52 cm lang. Og ud over det, helt perfekt, fortæller den 39-årige skuespiller til ugebladet.

På sin Instagram-profil deler Lassen et billede af sønnens lille hånd i sin med hashtagget 'perfekt'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Johannes Lassens agent, der fortæller, at alle er meget glade, men har brug for ro til at være en familie.

Johannes Lassen får travlt den næste tid. Hans lille søn kom til verden midt under optagelserne af anden sæson af 'Gidseltagningen'. Foto: Anthon Unger

Se også: Skuespiller efter ulykken: - Jeg forstod, at der var sket noget forfærdeligt

Vandt fornem pris

Johannes Lassen slog igennem i 2006, hvor han medvirkede i en 'Far til fire'-film. Siden er det blevet til en lang række store roller i blandt andet tv-serierne '1864' og 'Bedrag' og i filmen 'Sommeren 92'.

Netop nu er han i gang med anden sæson af serien 'Gidseltagningen', der bliver sendt på Kanal 5. Første sæson indbragte ham en Nymphes d’Or – tv-branchens svar på guldpalmen i Cannes - tidligere på året.

Han og kæresten, der er dokumentarfilmsinstruktør, blev forlovede sidste år og havde egentlig tænkt sig at blive gift i år. Men noget tyder på, at der kom en baby i vejen. Til Billed-Bladet har Lassen forklaret, at brylluppet måske bliver næste år i stedet.