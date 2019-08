Dansk skuespiller går viralt: 'Det her må du gerne købe, Donald'

Der er åbenbart masser at købe af Danmark - i hvert fald hvis man spørger den danske komiker og skuespiller Uffe Rørbæk Madsen, der er bedst kendt for sin rolle i 'The Julekalender' og at være en del af bandet 'De Nattergale'.

På sin Facebook-profil har han delt et opslag, der må siges at have fået rigtig meget opmærksomhed.

Over otte tusinde mennesker har 'liket', og det er blevet delt næsten fem tusinde gange.

Der er da også tale om god omgang 'The Julekalender'-humor i opslaget, der er skrevet på en blanding af dansk og engelsk, hvor entertaineren lister op, hvad den amerikanske præsident gerne må købe af Danmark, når det nu ikke kan blive Grønland.

'Dear mister President.

Now that the grønlænders not are interrested, tilload me to henlead your opmærksomhood on some very nice other places and things in the Danish Rigstogethercloset that we are not unvillige to sell', lyder det i starten af opslaget

Derefter vælger komikeren at opliste alt det, som Donald Trump dog gerne må købe af Danmark:

Det her må præsidenten gerne købe Høfde 42: a very nice place on the seaside with very nice sundowngangs. And you behøver not to use your selvbrowner anymore, because we have put some very nice kemikaliers in the ground, so your skin will get a nice orange colour if you roll you in the sand. The little havfrue: You might want to get the støbeform to the head as well, just in case. Aarhus Ø: a very nice ny bydel. You behøver not to use kræfter on fucking it up, because it is already fucked up - like the Ørestad, which you can also get very billigt! We can also give you a good tilbud on the københavnske cyklisters if you will? And all the electric løbehjuls! Lars Løkke and the Blue Block is also for sale. It sounds like a rock band but it is a godt brugt statsminister, and a nice politisk sammenrend in totally opløsning. You would really like the kaos! And of kors Roskilde. Goes without saying. You can get that gratis - it’s a træls place to stand off!

Til sidst afslutter han opslaget med at fortælle, at det vil være nemt for den amerikanske præsident at købe de tidligere nævnte steder, hvis bare han har en smartphone.

'Please think about it. You behøver not to svare now, you can just aftale it with Mette, when you come over - she takes Mobile Pay. On the vegne of the danish and grønlandish people - think I nok.

Uffe'.

Til Ekstra Bladet fortæller Uffe Rørbæk Madsen, at der naturligvis er tale om en satirisk tekst, og at han er overrasket over, hvor meget opmærksomhed den har fået.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det skulle nå så langt rundt, som det er gjort. Jeg kan se på kommentarerne, at nogle koger helt over, som om jeg havde opfundet hjulet. Det er jo bare en lille satirisk tekst, forklarer han.

Men selvom det er med en god portion humor, ligger der alligevel noget mere alvorligt bag for entertaineren.

- Men når det er sagt, er baggrunden for det hele sat i større perspektiv jo egentlig ikke særlig sjov, synes jeg. Fænomenet Trump gør mig dybest set bare trist til mode, lyder det,

Uffe Rørbæk Madsen spillede rollen som julenissen Hansi og den københavnske nåsåer Benny Jensen. Foto: Mogens Flindt

Vilde med opslaget

Og flere danskere er da også helt vildt med Uffe Rørbæk Madsens humoristiske indslag til debatten om købet af Grønland.

'Det er fandeme humor på første klasse', skriver en.

'Et sprog man kan forstå og så din søde humor. Hold da op du skæg ..men Trump er og blir en joke i mine øjne', skriver en anden.

'Det er liiiige præcis hvad jeg forstår ved humor', skriver en tredje.

Om Trump ender med at tage kontakt omkring de opridsede tilbud, må tiden vise.

Indtil videre er det endnu usikkert, om den farverige præsident overhovedet besøger Danmark, selvom det tidligere var meldt ud.

