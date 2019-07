Dansk skuespiller gift

Omgivet af familie og venner sagde skuespiller Sara Hjort Ditlevsen ja til sin kæreste, Jacob Lawaetz, i Odden Kirke.

Det afslører hun i en såkaldt story på sin Instagram-profil.

Bruden bar en smuk, hellang blondekjole, mens gommen var i kjole og hvidt i den varmen sommerdag.

Den 30-årige skuespiller, der blandt andet er kendt fra serien 'Perfekte Steder' på TV2 Zulu, afslørede sin forlovelse i februar.

- Der er egentlig ikke så meget andet at sige end, at jeg skal giftes, og at det er dejligt, men jeg vil gerne holde det privat, forklarede hun til Ekstra Bladet.

De nærmere detaljer omkring den store dag ville hun dog gerne holde hemmelige.

Sara Hjort Ditlevsen spiller den ene hovedrolle Rose over for Gustav Giese i tv-serien 'Perfekte steder'. Foto: TV2

Arbejder som læge

Sara Hjort Ditlevsens mand arbejder som læge, og de to har dannet par siden 2017.

At de ikke er en del af samme fag, sætter Sara Hjort Ditlevsen pris på.

- Det er rart, at han laver noget helt andet end mig. Jeg har før været sammen med folk fra branchen, og det kan godt blive lidt indspist. Det er lidt alvorligere ting, han har med at gøre, og det kan sætte tingene lidt i perspektiv for mig, når vi kommer hjem fra arbejde og fortæller om vores dag, har hun tidligere sagt i et interview med Billed-Bladet.

Udover 'Perfekte steder' er Sara Hjort Ditlevsen kendt fra tv-serier som 'Gidseltagningen' på Kanal 5 og 'Rita' på TV2.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra den nygifte skuespiller.

